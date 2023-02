Szokująca zbrodnia lekkoatletki. "Rzucał czary na moją rodzinę". Sąd nie miał litości

Besu Sado to etiopska lekkoatletka, specjalizująca się w biegach na 1500 metrów. W dorobku ma srebro mistrzostw Afryki juniorów, a ponadto zajęła drugie miejsce na igrzyskach afrykańskich. Wszystkie medale zdobyła w 2015 roku. 27-latka wystartowała także na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro - zmagania zakończyła na dziewiątym miejscu, tuż przed Sofią Ennaoui. W ostatnim czasie rywalizowała na wysokim poziomie w biegach ulicznych. Jednak ostatnie wydarzenia sprawiły, że Sado nie wystąpi już w żadnych zawodach. Lekkoatletka zamordowała swojego męża, za co sąd skazał ją na dożywocie. W trakcie śledztwa udało się również ustalić motyw przestępstwa - jest on dość zaskakujący.

Besu Sado zleciła zabójstwo męża. Sąd skazał ją na dożywocie

Do tragicznych wydarzeń doszło w sierpniu 2022 roku. Mąż Sado został zadźgany nożem we własnym salonie. - Mężczyzna został zaatakowany z zaskoczenia. Wrócił do domu po dwugodzinnej nieobecności i usiadł na kanapie z telefonem komórkowym. Chwilę później przestępcy wyszli z ukrycia, uderzyli go tępym narzędziem i zadali kilka ciosów nożem - powiedział Ayele Imamu, prokurator generalny.

Jak się później okazało, morderstwa dokonała grupa osób wynajętych za pieniądze, ale inicjatorką zbrodni była Sado. W sprawę zaangażowała była również rodzina lekkoatletki. Łącznie w zabójstwie udział wzięło pięć osób - zawodniczka, jej dwaj bracia oraz dwie osoby, które zostały opłacone. Sprawcy morderstwa wynieśli zwłoki na jezdnię, by upozorować atak przed domem.

- Żona wraz z mieszkającym z nią bratem i gospodynią sprzątnęli krew rozlaną w domu. Wyprali sofę, zabrali ubrania zmarłego i wyrzucili zakrwawiony dywan - przekazał prokurator. Ostatecznie jednak policja odkryła prawdziwy przebieg zbrodni.

W trakcie przesłuchania Sado przyznała się do popełnienia czynu. Powód tej zbrodni był jednak dość szokujący. - Mąż rzucał czary na moją rodzinę, na moją matkę, braci, a nawet na mnie, tylko po to, żeby nie udało nam się odnieść sukcesu - wskazywała Sado.

Niemal natychmiast po dokonaniu zbrodni policja zatrzymała lekkoatletkę i jednego z jej braci. Z kolei pozostałe osoby zaangażowane w zabójstwo uciekły z miejsca zdarzenia i do tej pory śledczy nie ustalili miejsca ich pobytu. W styczniu 2023 roku zapadły już pierwsze wyroki w sprawie. Sado oraz jej brat zostali skazani za współudział w morderstwie i sąd wymierzył im karę dożywotniego pozbawienia wolności. To definitywny koniec sportowej kariery Etiopki.

W przeszłości Sado wystartowała na mistrzostwach świata w Pekinie (2015 rok) i w Londynie (2017), ale nie odniosła większych sukcesów. Na obu imprezach dotarła do półfinału biegu na 1500 m. Na Wyspach Brytyjskich ustanowiła również osobisty rekord - 4:09,17.