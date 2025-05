Polki ruszyły ile sił w nogach. A potem dyskwalifikacja

World Relays to zawody sztafet, które odbędą się w weekend 10-11 maja. Na tej imprezie sztafety mogą zagwarantować sobie awans do mistrzostw świata, które odbędą się we wrześniu Tokio. Na sobotę zaplanowano pierwsze biegi w konkurencjach 4x100 i 4x400 metrów.

REKLAMA

Zobacz wideo "Skandaliczna decyzja". Wciąż wrze po tym, co zrobił Szymon Marciniak [To jest Sport.pl]

Polki bez awansu na mistrzostwa świata. W niedzielę druga próba

Zaczęło się od rywalizacji mikstów - reprezentacja Polski wywalczyła awans do niedzielnego finału oraz na mistrzostwa świata w biegu 4x400 metrów. Awansu nie udało się niestety wywalczyć sztafetom kobiet. W sztafecie 4x100 metrów Polki w składzie Aleksandra Piotrowskia, Magdalena Niemczyk, Magdalena Stefanowicz i Kryscina Cimanowska osiągnęły czas 43,31 s. Polki ruszyły ile sił w nogach, ale o kiepskim wyniku zadecydowało słabe przekazanie pałeczki, a w dodatku Biało-Czerwone zostały zdyskwalifikowane za przekroczenie strefy zmian. O awans na mistrzostwa świata Polki powalczą w jutrzejszych repasażach.

Niezbyt dobrze poradziła sobie też reprezentacja Polski kobiet w sztafecie 4x400 metrów. Alicja Wrona-Kutrzepa, Weronika Bartnowska, Anna Pałys i Aleksadra Formella z czasem 3:32.82 zajęły piąte miejsce i w tej konkurencji Polki o awans na mistrzostwa świata w Tokio również powalczą w niedzielnych repasażach.

Po sobotniej rywalizacji Polska uzyskała łącznie dwa awanse na mistrzostwa świata - udało się to sztafecie mężczyzn 4x100 metrów i w mikście 4x400 metrów.

Zachęcamy do śledzenia World Relays w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Niedzielna rywalizacja w World Relays rozpocznie się wczesnym popołudniem, o godzinie 13:05.