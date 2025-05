Oficjalnie. Międzynarodowy związek pękł ws. Rosji. Zdecydowana reakcja Ukrainy

Międzynarodowa Federacja Szermierki wydała oficjalną zgodę na przywrócenie Rosjan i Białorusinów do rywalizacji w zawodach miedzynarodowych - informują zagraniczne media, a w tym portal themoscowtimes.com. Prezydentem organizacji jest uzbecko-rosyjski miliarder Aliszer Usmanow i decyzja została wydana za jego zgodą.

Rosjanie i Białorusini wracają do rywalizacji. Ukraińska federacja stanowczo reaguje

Według źródła szermierzom z obu państw zostały wydane oficjalne zgody na rywalizację w mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy. Wszystko z zastrzeżeniem, że będą musieli występować w nich pod neutralną flagą. Rosyjska agencja informacyjna TASS przekazała, że Rosjanie i Białorusini wystąpią pod flagą FIE.

Wcześniej Międzynarodowa Federacja Szermierki wyraziła już zgodę, by rosyjscy juniorzy wystartowali na Igrzyskach Świata Juniorów. Teraz poszła o krok dalej i lada moment ma przywrócić do rywalizacji niemal wszystkich szermierzy z Rosji i Białorusi. Na mistrzostwach Europy, które odbędą się w czerwcu we Włoszech, i mistrzostwach świata, zaplanowanych na lipiec w Gruzji, obie kadry mają wystąpić w "okrojonych składach".

- Mamy nadzieję, że następnym krokiem będzie pełne przyjęcie wszystkich szermierzy, którzy nadal nie mogą rywalizować, a także ich trenerów - powiedział szef rosyjskiej federacji Ilgar Mamedow.

Na tę decyzję zareagowała Ukraińska Federacja Szermiercza, która jest oburzona decyzją władz światowej szermierki. "FFU przygotowuje oficjalne odwołania do Europejskiej Konfederacji Szermierczej i Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego" - informuje portal xsport.ua. Nie brakuje wzmianki o "potępieniu" dla tej decyzji.

"Uważamy, że decyzja ta jest bezprawna i niezgodna z zaleceniami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Niestety, większość zagranicznych federacji albo współpracuje z Rosjanami, albo, w najlepszym przypadku, trzyma się z dala od całego procesu. Ponieważ organizacja Mistrzostw Europy została przekazana Europejskiej Konfederacji Szermierczej, przygotowujemy do niej odwołanie w sprawie niedopuszczalności przyjmowania drużyn, składających się z zawodników "neutralnych" oraz apel do innych europejskich federacji o wsparcie nas w tej sprawie" - czytamy w oświadczeniu ukraińskiego związku.