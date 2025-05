Fake news o papieżu niósł się po świecie. Dopiero brat wszystko wyjaśnił

Nowy, wybrany w czwartek papież, urodził się w Chicago. W wieku dziecięcym zaczął uprawiać tenis i miłość do tego sportu pozostała w nim do tej pory do tego stopnia, że włoscy dziennikarze nazywali go "tenisowym misjonarzem". Ale, tak jak jego poprzednik, Leon XIV jest też kibicem, który w przeciwieństwie do swojego poprzednika Franciszka pasjonuje się nie piłką nożną, ale baseballem.

Chicago Cubs ogłosili, że papież jest ich fanem

I w związku z tym w USA wybuchł spór: komu kibicuje papież? W Chciago są bowiem dwie drużyny grające w najwyższej lidze MLB: Cubs i White Sox. Bardziej popularna w mieście jest ta pierwsza. Może więc dlatego początkowo gruchnęła wiadomość, że nowy papież jest kibicem Cubs. W jednej chwili podchwyciło ją wiele amerykańskich mediów.

Taka też informacja pojawiła się też nad wejściem na stadion Wrigley Field, co pokazali Cubs na swoim profilu na portalu X, składając przy okazji gratulację nowemu papieżowi.

Wpis doczekał się jednak notki społecznościowej, bo sprawę, komu kibicuje nowy papież, wyjaśnił jego brat: - Nigdy przenigdy nie był kibicem Cubsów. Nie wiem, skąd to się wzięło. On zawsze kibicował White Sox - powiedział John Prevost.

White Sox triumfują. A jednak!

Wideo z krótką wypowiedzią brata nowego papieża umieścili na swoim profilu - dwie godziny po swoich rywalach - White Sox przy okazji gratulacji dla Leona XIV.

Potem na portalu X pojawił się jeszcze jeden dowód kibicowskiej miłości Roberta Prevosta: zdjęcie z World Series 2005. Dzisiejszy papież był wówczas przełożonym generalnym zakonu augustianów i mieszkał w Rzymie. Jednak na finały z Houston Astros przyleciał do rodzinnego Chicago i był na stadionie jako zwykły kibic. White Sox zdobyli wtedy swój ostatni tytuł mistrzowski, wygrywając serię 4-0.

Koszulka już w drodze do Watykanu

Przy okazji John Prevost ujawnił, że jego dom był podzielony, jeśli chodzi o kibicowskie sympatie. Matka była sercem za Cubsami, ojciec wspierał St. Louis Cardinals, a synowie byli fanami White Sox.

- Koszulka White Sox w prążki z jego nazwiskiem i czapką są już w drodze do Rzymu, a papież jest oczywiście zawsze mile widziany na swoim boisku - poinformował rzecznik Chicago White Sox.

Obecnie zespół, któremu kibicuje papież, należy do najgorszych w lidze. Z 38 ośmiu meczów wygrał zaledwie 10. Do końca sezonu jeszcze jednak daleko - w MLB w sezonie zasadniczym drużyny rozgrywają po 162 spotkania. Cubs radzą sobie dużo lepiej - wygrali 22 mecz i zajmują pierwsze miejsce w Dywizji Centralnej National League.