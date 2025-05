Takiego powitania nie miał żaden papież w historii. Nagranie obejrzały miliony

W czwartek wybrany został nowy papież. Został nim amerykański kardynał Robert Prevost, który przyjął imię Leon XIV. To pierwszy Amerykanin, który będzie głową Kościoła katolickiego. Media szybko wychwyciły, że sport nie jest Ojcu Świętemu obcy. W wieku dziecięcym zaczął grać w tenisa i miłość do tego sportu pozostała w nim do tej pory do tego stopnia, że włoscy dziennikarze nazywali go "tenisowym misjonarzem". Jest też kibicem i pasjonuje się baseballem. - Uważam się za tenisistę-amatora - w taki sposób przed dwoma laty wypowiadał się przyszły papież w wywiadzie dla portalu Augustinianorder.

W czwartek po godz. 18 z komina na dachu Kaplicy Sykstyńskiej wydobył się biały dym, czym kardynałowie-elektorzy zakomunikowali światu, że wybrali nowego papieża. Ponad godzinę później Leon XIV został zaprezentowany światu.

Jako że kardynał pochodzi z Chicago, to jeden z dziennikarzy uznał, że nowy papież zasługuje na szczególną oprawę podczas swojej prezentacji. I tak powstało wideo, które w serwisie X zostało wyświetlone prawie 7 milionów razy! Na filmie widzimy moment, kiedy nowy papież pokazuje się światu, a w tle wmontowano utwór Sirius - The Alan Parsons Project, który najbardziej jest kojarzony z tego, że jest puszczany na meczach koszykarzy Chicago Bulls. Nie ma wątpliwości, że wielu kibiców i ekspertów od koszykówki na dźwięk tej melodii miało często dreszcze.

W rytm tego hitu wychodził na parkiet słynny Michael Jordan, jeden z najlepszych zawodników w historii NBA.

"Ledwo Leon XIV wyszedł na balkon Pałacu Apostolskiego, a w USA już poszedł w świat news, komu kibicuje nowy papież. Pierwsza wersja okazała się jednak nieprawdziwa. A film, w którym wszystko wyjaśnia brat Roberta Prevosta, osiągnął miliony wyświetleń" - pisał Michał Kiedrowski, dziennikarz Sport.pl.