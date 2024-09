Legendarna tenisistka nie wytrzymała. "Wszystko przez Trumpa. Psychopaci"

Już we wtorek 5 listopada w Stanach Zjednoczonych odbędą się wybory prezydenckie. O stanowisko głowy państwa rywalizują Donald Trump i Kamala Harris, którzy w najbliższym czasie będą chcieli przekonać do siebie kolejnych wyborców. Wiemy już, na kogo swój głos odda Martina Navratilova. Legendarna tenisistka nie kryje się z poglądami politycznymi, co udowodniła jednym z ostatnich wpisów skierowanych w stronę Elona Muska.

Martina Navratilova uderzyła w Trumpa. Ostrzej się nie da!

"Elon musisz się zamknąć. Nie możesz, a przynajmniej nie powinieneś pozbawiać kogoś obywatelstwa, ale Elon jest nie do zniesienia" - pisała. Nie od dziś wiadomo, że 67-latka jest po stronie Demokratów, których wspiera podczas kampanii. Jednocześnie nie stroni od krytyki drugiego obozu, na którego czele stoi wspomniany Trump.

Ostatnio w mediach społecznościowych jeden z użytkowników przypomniał słynny proces Roe v. Wade, który toczył się w USA na początku lat 70. poprzedniego wieku. W jego rezultacie aborcja została uznana w Stanach Zjednoczonych za legalną przez cały okres ciąży, jednak poszczególne stany mogły wprowadzać własne regulacje w tym zakresie. To zmieniło się w czerwcu 2022 roku. Wtedy Sąd Najwyższy uchylił wyrok w sprawie Roe v. Wade. Od tamtej pory kwestia aborcji była już indywidualnym prawem danego stanu.

Internauta dodał również, że niedawno pewna mieszkanka stanu Georgia zmarła w związku z restrykcyjnymi przepisami obowiązującymi w tej części USA. Na całą sprawę zareagowała Navratilova, która w ostrych słowach podsumowała instytucję Sądu Najwyższego oraz skrajne poglądy Donalda Trumpa w tym temacie.

"To wszystko przez Trumpa i jego pochlebczych sędziów SCOTUS [...] Teraz umierają zdrowe kobiety. Nienawidzę tego, co zrobili naszemu krajowi. Upoważnieni psychopaci - oto, kim są" - napisała na platformie X.

Co ciekawe była mistrzyni wielkoszlemowa wcześniej również identycznie nazwała 78-letniego kandydata na prezydenta. Podczas jednego z wieców wyborczych Trumpa zginął pewien mężczyzna, który został postrzelony. Polityk nie pofatygował się, aby zwrócić się do rodziny zmarłego, co wymownie skomentowała była tenisistka. "Trumpowi brakuje genu empatii, co czyni go psychopatą" - stwierdziła.