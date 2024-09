Żałobny wpis Zbigniewa Bońka. "Spoczywaj w pokoju"

Salvatore "Toto" Schillaci zapisał się w historii futbolu przede wszystkim kapitalnymi występami na rozgrywanych we Włoszech mistrzostwach świata 1990 r. W siedmiu meczach strzelił sześć goli, co dało mu tytuł króla strzelców, walnie przyczyniając się do zdobycia przez gospodarzy brązowego medalu. Ale od pewnego czasu nie było z nim najlepiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz się wzrusza? "Nie jestem chłodnym sukinsynem"

Nie żyje Salvatore "Toto" Schillaci, król strzelców mistrzostw świata 1990. "Na zawsze pozostanie bohaterem"

Były napastnik od lat zmagał się z nowotworem, który dał przerzuty. A niedawno trafił na oddział pneumologii szpitala w Palermo, gdyż dostał zapalenia płuc. Rodzina przekonywała, że jego stan zdrowia jest stabilny, a wyrazy wsparcia przesyłał Roberto Baggio. Niestety niedawno napłynęły fatalne wieści.

Włoskie media przekazały, że Salvatore Schillaci zmarł w wieku 59 lat. "Dla całych Włoch pozostanie na zawsze bohaterem o dzikich oczach, który sprawił, że cały kraj marzył podczas tych magicznych nocy" - tak wspomina go "La Gazzetta dello Sport".

Przyczyną śmierci był rak jelita grubego, z powodu którego Schillaci był już wcześniej operowany. "Po lekkiej poprawie, która rodziła nadzieje, sytuacja gwałtownie się pogorszyła, aż do jego śmierci dziś rano" - przekazał dziennik "Tuttosport".

Żałobny wpis Zbigniewa Bońka. Reaguje na śmierć Salvatore Schillaciego. Wystarczyło kilka słów

Na śmierć króla strzelców MŚ 1990 zareagował Zbigniew Boniek. "Nieee….. "Toto" Schillaci. Spoczywaj w pokoju" - napisał w serwisie X były zawodnik Juventusu i Romy, dodając emotikonę serca oraz łzawiących twarzy.

Salvatore Schillaci w trakcie kariery występował w Messinie, Juventusie, Interze Mediolan oraz Jubito Iwata. Dwukrotnie zdobył Puchar UEFA i raz Puchar Włoch. W drużynie narodowej rozegrał 16 meczów i zdobył siedem bramek. Urodzony 1 grudnia 1964 roku w Palermo, był dwukrotnie żonaty, z Ritą i Barbarą, pozostawił trójkę dzieci: Jessicę, Mattię i Nicole.