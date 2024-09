Korea Północna robi furorę na mistrzostwach świata!

Potencjał jakiejkolwiek reprezentacji z Korei Północnej jest praktycznie niemożliwy do oceny z wiadomych przyczyn. Natomiast niewykluczone, że tamtejszą kobiecą piłkę nożną może czekać ciekawa przyszłość. Oto bowiem na mistrzostwach świata do lat 20 Koreanki robią absolutną furorę. Awansowały już do półfinału, eliminując po drodze m.in. nawet Brazylię. W nim czeka je wyjątkowe i kontrowersyjne starcie. Zmierzą się z... USA.

