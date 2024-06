Media: Białoruski zawodnik MMA aresztowany w Polsce. Miał dokonać sabotażu

W środę, 29 maja 2024, Prokuratura Krajowa poinformowała, że w poniedziałek, 27 maja br., funkcjonariusze ABW zatrzymali trzech mężczyzn podejrzewanych o działalność na rzecz Rosji. - Na polecenie prokuratora dolnośląskiego pionu PZ Prokuratury Krajowej funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali trzy osoby w śledztwie dotyczącym prowadzenia działalności na rzecz obcego wywiadu. Wśród zatrzymanych jest jeden obywatel RP oraz dwóch obywateli Białorusi - przekazano w komunikacie na stronie gov.pl.

Zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani. Postawiono im zarzuty m.in. działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polsce, przyjęcie obietnicy korzyści majątkowej w związku z wykonywaniem czynności dywersyjnych i sabotażowych. Ma to związek z podpaleniami w Polsce.

- Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, obawę matactwa, ucieczki, ukrycia się podejrzanych oraz grożącą im surową karę prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu skierował do Sądu wnioski o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w pełni podzielił stanowisko prokuratora, uwzględnił wnioski i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec 3 podejrzanych - napisano na portalu gov.pl.

Podpalenia w Polsce. Białoruski zawodnik mieszanych sztuk walki został zatrzymany

Portal Pozirk, powołując się na informacje BELPOL-u (białoruskiej opozycyjnej organizacji byłych mundurowych) przekazał, że jednym z zatrzymanych jest Sciapan K., białoruski zawodnik mieszanych sztuk walki. Z informacji mediach społecznościowych wynika, że mężczyzna przyszedł na świat w 1987 roku i mieszka w Polsce. W 2010 roku brał udział w co najmniej dwóch walkach.

- Białoruski Alians Dziennikarzy Śledczych zdobył informacje, z których wynika, że K. znany był pod pseudonimem "Polak". Co więcej, żoną Sciapana K. jest Kaciaryna, córka byłego konsula generalnego Białorusi w Gdańsku Siarhieja Michniewicza - czytamy w serwisie wydarzenia.interia.pl.

Organizacja BELPOL twierdzi, że mężczyzna mógł zostać zwerbowany przez rosyjski wywiad ze względu na swój życiorys.