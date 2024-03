Jakub Kwiatkowski przez ponad dekadę pracował w PZPN-ie jako rzecznik związku czy team manager reprezentacji Polski. Jego rozstanie z federacją, które nastąpiło 5 grudnia zeszłego roku, było bardzo zaskakujące, przede wszystkim dla niego samego. - Dzień wcześniej zacząłem coś podejrzewać. Wtedy czułem jakiś dystans od Michała Probierza w moim kierunku. Czułem, że coś się dzieje, coś nie gra. I jak nazajutrz poprosił mnie na rozmowę, to już wiedziałem, po co tam idę. Bo to Michał mi powiedział, że ma inny pomysł na funkcjonowanie sztabu, że odsuwa mnie od reprezentacji i żebym po resztę zgłosił się do prezesa - zdradził.

REKLAMA

Zobacz wideo Zaskakujące powołanie Probierza. "On ma cechy przywódcze"

Jakub Kwiatkowski rozstał się z PZPN-em. Błyskawicznie trafił do TVP

Niedługo po rozstaniu z PZPN-em Kwiatkowski znalazł nową pracę. Został dyrektorem TVP Sport i już wykonał kilka głośnych ruchów, m.in. sprowadzając do stacji znanych dziennikarzy: Maję Strzelczyk czy Marcina Feddka. Mówił też o planach stacji na zakup praw transmisyjnych.

Jednocześnie w wywiadach 46-latek nie ukrywał, że w telewizji może liczyć na większe pieniądze niż w piłkarskiej federacji. - PZPN wbrew pozorom nie jest wcale dobrym pracodawcą, jeżeli o tym (zarobkach - red.) mówimy - wyjawił. Jednak dokładna wysokość jego wynagrodzenia nie była znana.

Oto zarobki Jakuba Kwiatkowskiego w TVP Sport

O to, ile zarabia Kwiatkowski, zapytał Telewizję Polską portal Press.pl. W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej stacja przekazała, że pensja dyrektora TVP Sport wynosi 35 tys. zł brutto miesięcznie. Nawet wśród osób na najwyższych stanowiskach to pokaźna suma, tyle samo zarabia dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Grzegorz Sajór, a mniej dyrektor biura programowego Sławomir Zieliński (30 tys. zł brutto mies.) czy zastępca dyrektora biura spraw korporacyjnych Paweł Sosnowski (25 tys. zł brutto mies.).

Można zakładać, że Kwiatkowski otrzymuje takie zarobki m.in. ze względu na bogate doświadczenie zawodowe. Zanim w 2012 r. trafił do PZPN-u, w latach 2009-2011 pracował jako rzecznik Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wcześniej, konkretnie od 2002 r., był PR managerem Eurosportu w Polsce.