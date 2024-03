Krystyna Pawłowicz uderzyła w Roberta Lewandowskiego. "Szkoda"

Robert Lewandowski rozgrywa drugi sezon w drużynie FC Barcelony. Pomimo wahań formy kapitan reprezentacji Polski znów jest w jest prawdziwym liderem zespołu, który na przestrzeni całej kampanii gra w kratkę. W niedzielnym meczu z Atletico Madryt Lewandowski zanotował naprawdę dobre spotkanie. Nie dość, że wpisał się na listę strzelców, to jeszcze dołożył dwie asysty. Trafienie przeciwko Atletico Madryt było jego 13. golem w 27 występnie w ligowych rozgrywkach.

Po ostatnim gwizdku opowiedział o powodach powrotu do wysokiej formy. - Myślę, że też było to spowodowane poczuciem fizycznym. Od tego roku zmiana treningów, zmiana podejścia indywidualnego pode mnie, czego potrzebuję, dały mi to, że czuję się pewnie fizycznie. Jak człowiek czuje się dobrze pod względem fizycznym, to reszta łatwiej przychodzi - mówił w rozmowie z "Eleven Sports".

Krystyna Pawłowicz zaatakowała Roberta Lewandowskiego

Teraz kapitan kadry ma nadzieję, że dokonana z klubu uda mu się przełożyć na reprezentację. Lewandowski w poniedziałek 18 marca stawił się na zgrupowaniu kadry. Po kilku godzinach wziął udział w konferencji prasowej przed starciem z Estonią, podczas której zadeklarował cel. - Chcemy zagrać na mistrzostwach Europy. Wierzę, że to zrobimy - podkreślił napastnik FC Barcelony.

Nieoczekiwanie głos ws. naszego kapitana zabrała Krystyna Pawłowicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, na portalu X.- Szkoda, że takich błysków kapitan reprezentacji PL nie ma w czasie grania w tejże reprezentacji. Błyski zagraniczne R. Lewandowskiego mnie nie interesują. Czekam na wysiłek i błyski, gdy gra dla Polski - napisała Pawłowicz w odpowiedzi na post dotyczący rewelacyjnego występu Lewandowskiego przeciwko Atletico Madryt.

Na odpowiedź internautów nie trzeba było długo czekać. "Pani Krystyno, a ile bramek Pani strzeliła dla kadry Polski? Nie umiem znaleźć źródła, myślę, że to błąd" - zapytał jeden z internautów. Wpis użytkownika nie przeszedł niezauważony przez polską prawnik. "Czy jest obowiązek podziwiania tych samych ludzi, których Pan podziwia ?" - odpisała Pawłowicz. "To proszę przejrzeć jego statystyki gdy gra dla Polski" - napisał internauta. Jak na ten komentarz zareagowała Pawłowicz? "Rzeczywiście, nigdzie poza eliminacje nie przechodzimy dalej" - stwierdziła.

Mecz Polska - Estonia w czwartek o 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jeśli Polacy wygrają w czwartek, o awans na Euro 2024 zagrają ze zwycięzcą meczu Walia - Finlandia. Ewentualny finał we wtorek, 26 marca.