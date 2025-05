Aluron CMC Warta Zawiercie zachwycił w tym sezonie w rozgrywkach Plus Ligi oraz Ligi Mistrzów. W tych pierwszych rozgrywkach zdobył srebrny medal, a w Champions League niespodziewanie dotarł do finału. W nim po kapitalnym meczu drużyna z Zawiercia przegrała w tie-breaku (22:25, 22:25, 25:20, 25:22, 10:10) z Sir Safety Perugia.

Wielki sukces Kamila Semeniuka. Jedyny taki Polak w historii

We włoskim zespole grają dwaj Polacy: przyjmujący Kamil Semeniuk oraz środkowy Łukasz Usowicz. Semeniuk wygrywając Ligę Mistrzów z Perugią, został pierwszym Polakiem w historii, któremu udała się ta sztuka z dwoma różnymi klubami. Wcześniej triumfował dwa razy z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle w latach 2021 i 2022.

Ekipa z Zawiercia, mimo porażki, słusznie zebrała mnóstwo pochwał w mediach społecznościowych.

"Szacunek dla zawiercian! Zrobiliście dziś naprawdę wiele, by napisać kolejną złotą historię polskiej klubowej siatkówki. To srebro to fantastyczna sprawa" - napisał Jakub Balcerzak, znany miłośnik siatkówki.

"Kosmiczne emocje w finale siatkarskiej LM. Warta jednak ze srebrem, zabrakło ciut-ciut. Najważniejsze, że mamy dwa medale! Brąz dla Jastrzębskiego Węgla. Mistrzem włoska Perugia" - dodał Mateusz Ligęza, dziennikarz Radia Zet.

"Nie wiem gdzie jeszcze Zawiercie znajduje pokłady energii i jakości do siłowania się z Perugią, ale mam ciary jak na to patrzę. Czapki z głów",

"Kiedy ktoś mnie zapyta, co to znaczy tanio nie sprzedać skóry pokażę mu ten mecz. Perugia zasłużyła, ale my dziś nie mamy się czego wstydzić. Czasem Twoi przegrywają, ale jak włożyli w to tyle serca i zdrowia to podajesz rękę rywalowi. Dobry to był mecz. Kwolo heros", Niesamowita walka Aluronu Zawiercie.

"To drugie miejsce teraz boli, ale za kilka dni będzie im smakować pysznie. Perugia dzisiaj fantastyczna. Mamy dwa zespoły na podium Ligi Mistrzów" - to inne komentarze z serwisu X.

Brązowy medal Ligi Mistrzów zdobył Jastrzębski Węgiel, wygrywając 3:1 (25:22, 26:24, 20:25, 25:18) z tureckim Halkbankiem Ankara.