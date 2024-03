TVP ma wielkie plany co do Igi Świątek. A to nie koniec!

Jakub Kwiatkowski pod koniec grudnia zeszłego roku został dyrektorem TVP Sport. Wraz z jego przyjściem na anteny publicznego nadawcy wróciły mecze ekstraklasy. W tym roku stacja pokaże także dwie największe imprezy sezonu - igrzyska olimpijskie w Paryżu i Euro 2024. W rozmowie z portalem Wirtualne Media nowy dyrektor ujawnił, jak wyglądają dalsze plany TVP.

TVP pokaże mecze Igi Świątek? Co ze skokami? Kwiatkowski: "Musimy być cierpliwi"

Chodzi o zakup praw telewizyjnych do poszczególnych imprez. Okazuje się, że wielkim celem TVP Sport jest pokazywanie meczów Igi Świątek. - Bardzo żałuje, że TVP Sport nie ma praw do transmisji turniejów WTA. To nie było tak dawno, a niestety zbiegło się z eksplozją talentu Igi Świątek - wyjawił Kwiatkowski.

Stacji jeszcze długo nie będzie o nie łatwo, bo prawa do turniejów WTA do 2026 r. posiada Canal +. - Musimy być cierpliwi, monitorować rynek. Gdyby pojawiły się prawa do tenisa, a jednocześnie była gwarancja, że Iga Świątek zagra w takiej imprezie, to na pewno będziemy starali się o zakup takich praw - zapewnił.

Przed laty jedną z wizytówek TVP były transmisje z Pucharu Świata w skokach narciarskich, ale od 2021 kibice musieli przyzwyczaić się do oglądania skoków w TVN-ie i Eurosporcie. TVP pokazuje tylko nieliczne konkursy. Czy teraz coś się w tej sprawie zmieni? - Mamy prawa do konkursów w Polsce, w tym roku były u nas też mistrzostwa świata w lotach. Na ten moment Discovery było zainteresowane transmitowaniem pozostałych konkursów wyłącznie na swoich antenach, nie było rozmów o sublicencji. Jednak wyniki oglądalności porównywane rok do roku pokazują spadek. Jeśli nie ma sukcesu sportowego, kibice jak widać już tak bardzo nie garną się do oglądania skoków - wyjaśnił dyrektor.

Co z ekstraklasą i Ligą Mistrzów w TVP. Kwiatkowski ujawnia: "Jest wola"

Kwiatkowski mówił także, co z meczami ekstraklasy na kolejny sezon. - Jest wola zawarcia sublicencji na kolejne sezony. W poprzednim tygodniu Tomasz Sygut (prezes TVP - przyp. red.) spotkał się z panią prezes Edytą Sadowską (dyrektor Canal+ - przyp.red), prezesem Ekstraklasy Marcinem Animuckim i wiceprezesem Maciejem Kolonem. Wszystkie strony są zainteresowane kontynuowaniem współpracy w kolejnych sezonach - poinformował.

Wiadomo już także, że TVP nie nabędzie praw do transmisji Ligi Mistrzów na najbliższe sezony. Kwiatkowski nie wyklucza jednak, że mecze się pojawią na antenie na zasadzie sublicencji.