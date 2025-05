Bartosz Kwolek po długiej akcji w drugim secie padł wyczerpany na parkiet, a kibice na trybunach złapali się za głowy. Już chwilę później wicemistrz świata z 2022 roku ruszył wzburzony w kierunku sędziego i sfrustrowany uderzył dłońmi w słupek, na którym stał arbiter. Rozjemca kilkakrotnie w finale Ligi Mistrzów w Łodzi dał się we znaki siatkarzom Aluronu CMC Warty Zawiercie (w półfinale też) i być może ta złość również pomogła im przedłużyć maksymalnie mecz, który mógł się skończyć znacznie szybciej. Kwolek potem jeszcze raz padł, tym razem po zdobyciu punktu w niesamowitym stylu. Ale zawodnicy Sir Sicomie Monini Perugii finalnie odebrali zawiercianom brutalnie nadzieję na kolejny niesamowity powrót w Łodzi, pokazując zupełnie inną twarz niż dwa dni wcześniej.

- Kto jest faworytem? Nie no, Perugia. Widziałem, że coś się stało Yukiemu Ishikawie, a "Semen" ma jakieś problemy. Ale nie oszukujmy się, oni mają skład zbudowany po to, żeby wygrać tak naprawdę wszystko. I myślę, że ich prezes po to wydaje takie pieniądze, by wygrywali i czeka na ten triumf w LM już od lat. Ale my się na pewno nie położymy i będziemy walczyć do ostatniej piłki - zapewniał po półfinale kapitan zawiercian Mateusz Bieniek.

Po półfinale z Jastrzębskim Węglem, w którym jego drużyna wróciła niemal z zaświatów. Przegrywała już 0:2, ale zmiany dokonane przez trenera Michała Winiarskiego zdziałały cuda i po obronieniu dwóch piłek meczowych sama wykorzystała szóstą taką szansę. I można się było zastanawiać, czy zespół, który w ostatnich tygodniach był nękany przez kłopoty zdrowotne i został praktycznie rozbity w finale PlusLigi, w finale LM zagra na tej sobotniej fali, czy też odczuje zbyt mocno skutki uboczne pięciosetowej batalii zakończonej nieco ponad dobę wcześniej. A Perugia w sobotę odpoczywała, bo - zgodnie z programem Final Four w Łodzi - z Halkbankiem Ankara zagrała w piątkowy wieczór.

A ten włosko-turecki półfinał był po prostu siatkarsko brzydki i do bólu jednostronny. Można się było spodziewać, że gigant z Italii, którym zarządza ekscentryczny prezes Gino Sirci, w niedzielę zaprezentuje się znacznie lepiej i tak właśnie było. Zawiercianie drugi raz pokazali, że nie poddają się nawet wtedy, kiedy już są liczeni. Ale w kluczowych momentach przeważnie to Perugia włączała piąty bieg. Zawiercianom, z których część po ostatniej akcji meczu była podłamana, pozostała nagroda pocieszenia za ogromną waleczność.

Pierwsze skrzypce grali Oleh Płotnicki i Wassim Ben Tara, który w przeszłości grał w Stali Nysa, a o którego walczy teraz Polski Związek Piłki Siatkowej w kontekście kadry (sprawa utknęła na etapie formalności). A Ishikawa często sprytnie obijał ich blok.

W półfinale Aluronowi mocno pomógł Karol Butryn, którego do gry na FF przywrócili fizjoterapeuci. Podstawowego atakującego bowiem z powodu kontuzji kostki ominęły wszystkie cztery mecze finału ekstraklasy. W niedzielę zagrał od początku, ale tym razem to on został zastąpiony przez Kyle'a Ensinga, który zrehabilitował się za słabszą postawę dzień wcześniej i w finale PlusLigi. Ale to nie Butryn świecił w niedzielny wieczór najjaśniej. To robili Aaron Russell (25 pkt), który w sobotę zagrał słabiej oraz tradycyjnie już Kwolek, bezsprzecznie lider zawiercian w tym sezonie i Bieniek.

Kwolek dosłownie dwoił się i troił. Wymowna była bardzo długa akcja z drugiego seta - przy wyniku 9:7. Wicemistrz świata 2022 kilkakrotnie dostawał piłkę, a ostatecznie został zablokowany i piłka po drodze uderzyła go jeszcze w głowę. Wyczerpany padł wtedy na parkiet i przez chwilę się nie podnosił.

Po kolejnej akcji jednak od razu ruszył do sędziego i ze złością uderzył w słupek. Jego koledzy również mocno protestowali i - jak się potem okazało po wideoweryfikacji - słusznie, bo decyzja została zmieniona. Nie była to pierwsza tego typu sytuacja w tym spotkaniu - w pierwszym secie Bieniek wymownie bił brawo arbitrowi.

To właśnie też w partii otwarcia zawiercianom udało się oszukać rywali. Przy stanie 9:11 posłali potężną zagrywkę, którą libero Aluronu Luke Perry przyjął na palce. Zrobił to jednak niedokładnie. Rozgrywający wicemistrzów Polski Miguel Tavares wyskoczył w górę, jakby miał wystawiać, a rywale dali się na to nabrać i nikt z nich nie zareagował na piłkę, która spadła bezpańsko po ich stronie.

Do samego końca gracze Aluronu próbowali oszukać ich po raz drugi, podnosząc się z kolan przy stanie 0:2 w setach. I oszukać los, bo wydawało się niemożliwe, by w dwa dni dwukrotnie zaliczyli taki powrót. A ich walka porwała wszystkich w Atlas Arenie. W czwartym secie na stojąco dopingowali ich nawet niektórzy gracze Jastrzębskiego Węgla, którym nieco ponad dobę wcześniej to oni złamali serca. Nie wystarczyło to jednak do tego, by dokonać znów siatkarskiego cudu. Włoski mur okazał się za mocny. A polskim kibicom pozostaje się cieszyć triumfem rodaków z Perugii - Kamila Semeniuka, który leczy lekki uraz i Łukasza Usowicza, który dołączył do włoskiego giganta awaryjnie w styczniu.