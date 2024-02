To się dzieje. Agnieszka Radwańska i Jerzy Dudek w akcji

Turniej CUPRA PADLOWE to wyjątkowa impreza sportowa zainicjowana przez dziennikarza Tomasza Smokowskiego. Wydarzenie ma na celu propagować padla w Polsce i wspierać młodych, perspektywicznych zawodników.

W tegorocznej edycji turnieju wezmą udział m.in. byli tenisiści Agnieszka Radwańska, Marta Domachowska i Jerzy Janowicz, sportowcy, m.in. Jerzy Dudek, Paweł Korzeniowski, Cezary Trybański, Michał i Marcin Żewłakowowie oraz liczni dziennikarze i osobistości medialne, m.in. Maciej Dowbor, Rafał Maserak, Łukasz Kadziewicz, Grzegorz Kajdanowicz, Robert Stockinger. Zawodnicy będą rywalizować w całodziennym turnieju w padla. A podczas wieczornego afterparty w restauracji PaTaThai odbędzie się aukcja charytatywna na rzecz programu stypendialnego "PADLOWE", który wspiera młodych, polskich padlistów w rozwoju ich karier sportowych.

- Padel to fantastyczna, towarzyska gra, której może spróbować dosłownie każdy. Chcemy popularyzować ten sport, bo marzy nam się, że rozrusza Polaków, tak jak porwał Hiszpanów czy Skandynawów. Aby sport, jako dyscyplina, rósł w siłę, potrzebuje "twarzy" i dobrych zawodników, którzy zainspirują kolejnych do gry. Chcemy takich reprezentantów wychować, stąd nasz program stypendialny PADLOWE, który będzie długofalowo wspierał finansowo młodych, polskich padlistów - mówi Tomasz Smokowski. I dodaje: - Dzięki naszym uczestnikom oraz wsparciu marek CUPRA, Superbet, Lech Free i pozostałym naszym sponsorom, możemy działać na coraz większą skalę.

Misja wsparcia padla w Polsce

Sponsorem tytularnym wydarzenia została barcelońska marka motoryzacyjna CUPRA, która od lat wspiera rozwój padla na całym świecie. CUPRA przeznaczyła na charytatywną licytację wyjątkowe rakiety padlowe z autografami najlepszych padlistów świata: Ariany Sanchez (nr 1 wśród kobiet na World Padel Tour) i Fernando Belasteguina. - Widzimy, że padel coraz bardziej zyskuje na popularności w naszym kraju. Dzięki programowi stypendialnemu PADLOWE, wspólnie z młodymi sportowcami stawiamy pierwszy z wielu kroków w drodze do ich rozwoju i osiągania zadowalających wyników w zawodach - mówi Katarzyna Dziomdziora, PR managerka marki CUPRA w Polsce.

Do grona sponsorów CUPRA PADLOWE dołączył w tym roku także Superbet, który od samego początku swojej działalności aktywnie angażuje w sponsoring sportowy. Marka wspiera różnorodne dziedziny sportu, współpracując m.in. z klubami piłkarskimi, Polskim Związkiem Narciarskim, Polskim Związkiem Motorowym, ale sponsoruje także bardziej niszowe dyscypliny, np. szachy. - W sponsoringu stawiamy nie tylko na te sporty, które są na pierwszych stronach gazet dzisiaj, ale też na takie, które w naszej opinii mają potencjał, aby znaleźć się tam w kolejnych latach. Szeroki oddźwięk i wysoka frekwencja, jakimi cieszyły się szachowe Superbet Rapid&Blitz czy Superbet Poland Darts Masters udowodniły, że to dobra droga. Że również w sponsoringu warto spojrzeć szerzej i włączać do swojego portfolio dyscypliny, które mają potencjał, żeby podbić serca Polek i Polaków. Nie mam wątpliwości, że będący na fali wznoszącej padel jest takim sportem. Inkluzywnym, międzypokoleniowym, dynamicznym. Przykład Hiszpanii pokazuje, że to nie musi być dyscyplina niszowa, a przy fenomenalnej grze Igi Świątek czy Huberta Hurkacza, sporty rakietowe będą u nas tylko rosły - podkreśla Łukasz Seweryniak, CEO Superbet Polska.

W ramach partnerstwa Superbet przygotuje podczas imprezy swoją strefę, w której uczestnicy będą mogli sprawdzić swoją celność w darcie. Suma rzuconych na tablicy punktów przełoży się na wsparcie finansowe bukmachera dla Fundacji Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, któremu w roku Igrzysk Paraolimpijskich szczególnie przyda się pomoc.

Kibicuj online!

Który duet gwiazd okaże się najlepszy w tegorocznym CUPRA PADLOWE? Ile środków uda się zebrać na stypendia? Turniej CUPRA PADLOWE będzie można śledzić w Kanale Sportowym, na YouTubie oraz w TVP Sport.