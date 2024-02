W 2019 roku Maciej Bedrejczuk spadał z lawiną z Tatr z prędkością 100 km/h i udało mu się przeżyć, chociaż jak sam podkreślał - nie był to cud. - Kiedy spadałem z lawiną, nie myślałem o śmierci - przyznał w rozmowie z portalem WP SportoweFakty. Alpinista przyznał, że poszedł się wspinać bez kasku, co mogło go kosztować o wiele więcej, niż faktycznie kosztowało.

