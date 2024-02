Stanowski ledwo zaczął i powiedział o Kanale Sportowym. A potem było jeszcze mocniej

W czwartek 1 lutego oficjalnie ruszył projekt autorstwa Krzysztofa Stanowskiego, a więc Kanał Zero. Jeszcze przed oficjalnym startem kanał YouTube zgromadził ponad 500 tys. subskrybentów, a przez ostatnie dni mogliśmy poznać członków tego projektu. Ostatnie, ogłoszone tuż przed startem, nazwiska to: Rajmund Tomasz Andrzejczak (były Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego) oraz Sławomir Dębiński (historyk i politolog). W pierwszej transmisji na Kanale Zero Przemysław Rudzki przeprowadził obszerny wywiad ze Stanowskim.

"Rudzki zna mnie ze 20 lat i twierdzi, że wyciągnie ze mnie wszystko. Opowiem o tym, co przede mną i co za mną, odniosę się do plotek, pomówień i faktów. Oczywiście będą też telefony, atrakcje-niespodzianki. Poznacie wszystkie szczegóły Kanału Zero" - zapowiadał Stanowski na portalu X.

Stanowski mówi o polskich mediach. Szybko nawiązał do Kanału Sportowego

Już na początku transmisji Stanowski postanowił odnieść się do tematu Kanału Sportowego, a przy okazji skomentował stan polskich mediów. - Kanał Sportowy nie jest dla mnie punktem odniesienia. To coś zbyt małego w mojej głowie, by się z tym mierzyć. Skłamałbym, gdybym powiedział, że to moja ambicja pokonać KS. Wyszliśmy poza bańkę sportową. Chcemy być kamieniem w bucie dużych mainstreamowych mediów, a potem głazem, o który się ktoś może wywróci. Polskie media zabrnęły absolutnie w ślepą uliczkę, to niestrawne dla mnie - powiedział.

- Mam takie poczucie, że mogę coś zmienić, może to megalomania z mojej strony. Oni, te media będą chciały, żeby się ten projekt nie udał, będą mnie szkalować i wymyślać sobie historię. Jesteśmy w stanie stworzyć coś innego. Dzisiaj media w Polsce są na wyspie, gdzie siedmiu facetów walczy o względy kobiet albo trzy kobiety lecą samolotem i nie podano im szampana. Jakieś bzdury totalne. Telewizja uznała, że widz jest debilem. To założenie, z którym ja się nie zgadzam - dodaje Stanowski.

- Kanał Sportowy traktuję jako martwy projekt. Mam wrażenie, że on upadł. Jeśli masz milion subów, a ogląda Cię 800-1600 osób na "lajwie"... To jest śladowe. Nie chcę być złośliwy, to czysta matematyka. Chłopaki próbują to podnieść w jakiś sposób, na razie nieudany. Czy swoim odejściem to zniszczyłem? Nie czuję się osobą, która zniszczyła ten projekt. Gdybym miał wskazać jedną osobę, to Mateusza Borka. Występ Mateusza w Arłamowie zniszczyła Kanał Sportowy, bo pokazał tę twarz. To był absolutny gwóźdź do trumny, a potem ja musiałem mu na to odpowiedzieć. To nie jest nielegalne się przygotować. Trzeba było nie mówić tego. Ten moment był moim zdaniem końcem Kanału Sportowego. Zostałem sprowokowany i musiałem odpowiedzieć. A dawałem opcję, żebym nie odpowiadał - wypalił Stanowski.

- W każdej grupie społecznej są debile. Hejt Parki z Tomkiem Rożkiem w Kanale Sportowym zbierały dużo wyświetleń. Okazuje się, że jest na to odbiorca, tylko nie ma medium, które to serwuje. Dlaczego Kanał Sportowy miał robić debaty o sztucznej inteligencji? Teraz ludzie będą mówić, że robiłem programy z Najmanem czy Janoszek. Ale teraz możemy postawić medium, w którym mamy fantastycznych twórców - wyjaśnił twórca Kanału Zero.