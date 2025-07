Flick pokazał się z nowym napastnikiem Barcelony. To ma być hit

Od dłuższego czasu mówiło się, że do FC Barcelony ma trafić Roony Bardghji. Szwed do tej pory występował w FC Kopenhadze, ale jego kontrakt wygasał wraz z końcem tego roku i Katalończycy wykorzystali okazję. W poniedziałek 19-latek został nagrany, jak opuszcza klubowy budynek FC Barcelony i wszystko stało się już jasne.

Roony Bardghji zapozował z Hansim Flickiem

Niedługo później klub oficjalnie potwierdził przenosiny młodego zawodnika. Jeszcze tego samego dnia media społecznościowe obiegło także zdjęcie Hansiego Flicka, który zapozował z nowym nabytkiem. Bardghji związał się z FC Barceloną do 2029 roku i zdaniem hiszpańskich mediów ma kosztować klub około dwóch milionów euro.

Bardghji w seniorskiej drużynie FC Kopenhagi rozegrał 84 spotkania, w których zdobył 15 bramek i zaliczył 1 asystę. 19-latek w zeszłym sezonie zerwał więzadła krzyżowe i z tego powodu uzbierał tylko sześć spotkań. Pomimo tak młodego wieku i niemal całkowicie straconych poprzednich rozgrywek, zdołał już udowodnić, jak bardzo jest utalentowany i ma za sobą występy w Lidze Mistrzów, a w sezonie 2023/2024 strzelił dla duńskiej ekipy 11 goli w 37 meczach. "Jego jakość jest widoczna od momentu powrotu do zdrowia" - czytamy w oświadczeniu. Bardghji docelowo ma rywalizować o miejsce w wyjściowym składzie z Yamalem, ale na razie będzie się ogrywał w zespole rezerw.

FC Barcelona wróciła już do treningów i rozpoczęła przygotowania do sezonu. Na przełomie lipca i sierpnia uda się na zgrupowanie do Azji, gdzie przewidziane ma trzy sparingi. Przed startem sezonu La Ligi (17 sierpnia) planuje jeszcze zagrać mecz o wspomniany Puchar Gampera.