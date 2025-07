Najman uderza w Adamka przed hitową walką. "On nie reprezentuje Polski"

Do walki Tomasza Adamka z Roberto Soldiciem ma dojść 6 września na gali Fame MMA 27: Kingdom w Gliwicach. Będzie to ostatni pojedynek podczas tego wydarzenia.

Najman komentuje walkę Adamka z Soldiciem i uderza w "Górala"

W sobotę w godzinach popołudniowych pojawiła się sensacyjna wiadomość o zakontraktowaniu przez Fame Roberto Soldicia, który swego czasu nokautował legendy KSW - Mameda Chalidowa, Michała Materlę i Borysa Mańkowskiego. W trakcie gali Fame MMA potwierdzono, że jego przeciwnikiem będzie Tomasz Adamek. To będzie jego czwarta gala na gali MMA, a trzecia dla federacji Fame.

Zdaniem Marcina Najmana faworytem tego hitowego pojedynku jest chorwacki wojownik. Przy okazji uderzył w Adamka, krytykując, że reprezentuje przede wszystkim własne interesy, nie myśli o kraju i kibicach.

- Teraz fajnie trafili, bo Soldić jest bardzo mocnym rywalem. Ja myślę, że Soldić wygra tę walkę. Trzymam za niego kciuki, bo Adamek nie reprezentuje tutaj Polski, tylko swój portfel, więc proszę nie mieć do mnie żalu, że ja będę za Soldiciem - powiedział Najman na antenie Kanału Sportowego.

Swego czasu mówiło się o możliwym pojedynku Najmana z Adamkiem, ale temat ostatecznie ucichł. Obaj są ze sobą skonfliktowani od wielu lat. Konflikt eskalował doszło w 2023 r., kiedy ogłoszono podpisanie kontraktu Adamka z Fame. Słynny bokser kiedyś otwarcie krytykował freak fighty i zarzekał się, że nigdy nie będzie brał w nich udziału, ale rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Najman zarzucał Adamkowi hipokryzję i bycie mało wiarygodnym człowiekiem oraz sportowcem. Ten odpowiedział Najmanowi, nazywając go "klaunem", który nie wykazuje ani trochę sportowej postawy.

Walka Soldić - Adamek będzie się toczyć w oktagonie, ale na zasadach bokserskich. Chorwat ma na koncie cztery pojedynki bokserskie, wszystkie wygrał. Pojedynek odbędzie się na dystansie ośmiu rund, każda z nich po trzy minuty.

Roberto Soldić to były mistrz KSW w wadze półśredniej i średniej. Po znokautowaniu Chalidowa pod koniec 2021 r. przeszedł do azjatyckiej organizacji ONE Championship, ale Azjaci pozwolili mu na jeden występ w Polsce dla Fame.