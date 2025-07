Transferowy hit Legii. Już jest w Warszawie. To będzie rekord!

Wygląda na to, że wkrótce kibice Legii Warszawa będą mogli świętować. Według medialnych doniesień klub wzmocni nowy napastnik, który jest już w stolicy. Dziennikarze nie mają wątpliwości. To będzie rekordowy transfer w historii ekstraklasy. Czy nowy napastnik będzie wartością dodaną do drużyny Edwarda Iordanescu?