W czwartek 1 lutego oficjalnie wystartował Kanał Zero, czyli autorski projekt Krzysztofa Stanowskiego, byłego współwłaściciela Kanału Sportowego. Współpraca między Stanowskim a resztą udziałowców KS zakończyła się 13 października zeszłego roku, a udziały od dziennikarza zakupił Maciej Wandzel. Wokół Kanału Zero stworzyło się ogromne zainteresowanie i wyczekiwanie, co odbiło się też na liczbach w mediach społecznościowych. Na YouTube "Kanał Zero" ma już ponad pół miliona subskrybentów. A to zainteresowanie Kanałem Zero negatywnie odbiło się na Kanale Sportowym, co widać po wyświetleniach.

W pierwszej transmisji na żywo w Kanale Zero Stanowski został przepytany przez Przemysława Rudzkiego. "Rudzki zna mnie ze 20 lat i twierdzi, że wyciągnie ze mnie wszystko. Opowiem o tym, co przede mną i co za mną, odniosę się do plotek, pomówień i faktów" - zapowiadał Stanowski na portalu X.

Stanowski dostał pytanie o współpracę z "Fryzjerem". Trafił pod wariograf

W trakcie transmisji na żywo na Kanale Zero mogliśmy się dowiedzieć, że Stanowski trafił na badanie wariografem do Centrum Badań Wariograficznych "Spy Group". Dziennikarz dostał cztery krytyczne pytania, umieszczone potem w sprawozdaniu:

czy wszystko, co mówił w filmie "Biznesowe Zero" było prawdą,

czy oszczędzał kolegów, nie mówiąc wszystkiego w obawie o to, że Kanał Sportowy zostanie zamknięty,

czy zarobił pieniądze na współpracy z Ryszardem Forbrichem ps. Fryzjer,

czy wziął pieniądze za promocję szczepionek na koronawirusa.

- Organizm pana Krzysztofa reagował jak organizm osoby szczerej, wiarygodnej. Badanie wariografem ma dużą skuteczność i wiarygodność, mniej więcej około 90 proc., więc z dużym prawdopodobieństwem pan Stanowski odpowiadał zgodnie z prawdą. Na pierwsze dwa pytania odpowiedź brzmiała "tak", a na pozostałe "nie". Organizm reagował prawidłowo i wzorcowo - powiedział Dariusz Wartnicki ze Spy Group.

- Tyle bzdur wokół mnie krąży, więc te cztery pytania to pewnie za mało, bo chętnie bym na wszystkie odpowiedział, ale odpowiedzi na te cztery pytania były najbardziej istotne - skomentował Stanowski.