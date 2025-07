Dramat wielkiej rywalki Świątek. To naprawdę nie ma końca

Kolejne lata mijają, a Paula Badosa znajduje się coraz bliżej trafienia do smutnego grona sportowców, którym kontuzje na dobre uniemożliwią rozwój kariery. Hiszpanka uznawana była za jeden z największych talentów w swoim kraju. Zdążyła już nawet pokazać, dlaczego tak było. W 2022 roku wskoczyła nawet na pozycję wiceliderki światowego rankingu, a rok wcześniej zdobyła swój pierwszy tytuł rangi WTA 1000 w Indian Wells. Wszystko układało się harmonijnie, ale wówczas jej ciało postanowiło się zbutnować.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek przeszła do historii Wimbledonu! "Gwiazda na skalę wszechświata"

Badosa nie ma chwili wytchnienia

Praktycznie od początku 2023 roku Badosa regularnie zmaga się z problemami zdrowotnymi. Największym jest kręgosłup, który przeciążeniowo wówczas złamała. Hiszpanka w wielu wywiadach podkreślała, że jej pleców nie da się w pełni wyleczyć i ból już zawsze będzie jej towarzyszył. Czasem jednak udaje jej się trzymać go w ryzach, ale czasem też nie może grać. Tylko w tym roku przez urazy kreczowała m.in. w Strasbourgu, Berlinie i Meridzie, a w Miami musiała wycofać się przed trzecim meczem. Teraz niestety Hiszpanka poinformowała o kolejnym urazie oraz dłuższej przerwie.

Kolejny uraz Hiszpanki. Nie zagra w prestiżowych turniejach

- Cześć wszystkim. Byłam wyłączona przez pewien czas, ale teraz informuję, co się ze mną dzieje. Przechodzę obecnie przez trudny okres. Niestety od okresu przed Wimbledonem zmagam się z urazem mięśnia w odcinku biodrowo-lędźwiowym i zmusza mnie to do pozostania poza rywalizacją jeszcze przez kilka tygodni. To niezwykle wymagające chwile, ale mam nadzieję, że wszystko wkrótce się ułoży i zobaczę światełko na końcu tunelu. Dziękuję za całe ogromne wsparcie - napisała na Instagramie Badosa.

Ze wspomnianego Wimbledonu Hiszpanka odpadła już w I rundzie, wyeliminowana przez Brytyjkę Katie Boulter. Nie wiadomo dokładnie, jak długo jej zabraknie, ale wątpliwe wydaje się, byśmy zobaczyli ją na turniejach rangi WTA 1000 w Montrealu (27 lipca - 7 sierpnia) czy w Cincinnati (7-18 sierpnia). Badosa to aktualnie 10. zawodniczka światowego rankingu.