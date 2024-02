Hurkacz już się z tym nie kryje. Taki ma cel. Brawo, brawo

Hubert Hurkacz z bardzo dobrej strony pokazał się w Australian Open, gdzie osiągnął drugi w karierze wielkoszlemowy ćwierćfinał. Dzięki temu awansował na najwyższe w karierze ósme miejsce w rankingu ATP. Ale to nie musi być jego szczyt.

Hubert Hurkacz przemówił po udanym starcie sezonu. Wskazał rankingowy cel

Obecnie 26-latek przebywa w Taszkiencie, gdzie będzie reprezentował Polskę w meczu Pucharu Davisa przeciwko Uzbekistanowi. I ma nadzieję, że uda mu się podtrzymać dobrą formę z ostatniego okresu. - Myślę, że mój poziom na początku sezonu był całkiem niezły. Bardzo liczyłem na to, że uda nam się wygrać United Cup. Było blisko, ale skończyło się na finale (w nim wygrali Niemcy - red). Myślałem też, że uda mi się trochę dalej zajść w Australian Open. Ale na pewno jest to poprawa, jeśli chodzi o moje występy w Wielkim Szlemie, no i teraz coraz lepsza gra. Mam nadzieję na tym budować formę i jeszcze lepszą grę - powiedział, cytowany przez oficjalną stronę Polskiego Związku Tenisowego.

Hurkacz cieszy się, że ostatnie wyniki dały mu historyczny awans do czołowej ósemki rankingu. Choć jego ambicje sięgają znacznie wyżej. - Na pewno cały czas chcę poprawiać swoją grę i umiejętności, żeby ten ranking był coraz wyższy. Wiadomo, że chce się być najlepszym na świecie - oznajmił. To ważna deklaracja z ust zawodnika, który jest mocno powściągliwy w publicznych wypowiedziach.

Hubert Hurkacz liczy na wsparcie polskich kibiców. "To jest wyjątkowe"

Jako najwyżej notowany polski singlista 26-latek ma być liderem reprezentacji w meczu z Uzbekistanem. Rywale nie mają tak jakościowych graczy, ale na ich korzyść przemawia to, że zagrają u siebie i będą mogli liczyć na doping swoich fanów. Być może na trybunach pojawią się także Polacy.

- Dopiero przekonamy się, czy będziemy tu mieli jakieś dodatkowe wsparcie z trybun od polskich kibiców za granicą. Na pewno zawsze lepiej gra się u siebie, przed własną publicznością, wtedy jest ogromne wsparcie i są niesamowite emocje, a granie wtedy jest wyjątkowe - podkreślił Hurkacz.

Rywalizacja pomiędzy Polską a Uzbekistanem rozpocznie się od piątkowego meczu ósmego tenisisty świata z Siergiejem Fominem (665. ATP). Po nich na kort wyjdą Maks Kaśnikowski (271. ATP) oraz Chumojun Sułtanow (330. ATP). Natomiast w sobotę 3 lutego Hurkacz w parze z Janem Zielińskim zagrają w deblu przeciwko Fominowi i Maksimowi Shinowi. Jeśli będzie to koniecznie, potem odbędą się jeszcze mecze Hurkacza z Sułtanowem i Kaśnikowskiego z Fominem.

Po zakończeniu zmagań w Pucharze Davisa ósmy tenisista świata wróci do gry w turniejach ATP. Potwierdził, że w planach ma starty w turniejach w Marsylii, Rotterdamie (oba w hali) i Dubaju, a potem w prestiżowych zawodach rangi ATP 1000 w Indian Wells oraz Miami.