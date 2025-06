O której gra dziś Iga Świątek? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA, WYNIK NA ŻYWO]

Iga Świątek pragnęła ostatnio po raz piąty zwyciężyć Roland Garros. I choć doszła do półfinału, to ostatecznie boleśnie przegrała z Aryną Sabalenką 6:7 (1), 6:4, 0:6. Nasza zawodniczka miała po tym blisko trzy tygodnie przerwy, natomiast tuż przed startem Wimbledonu wystartowała w zawodach w Bad Homburg. Najpierw pewnie pokonała we wtorek Wiktorię Azarenkę, a następnie wyeliminowała z rozgrywek Jekatierinę Aleksandrową.

REKLAMA

Zobacz wideo Zbliża się nowy sezon PlusLigi. Prezes Artur Popko zapowiada

Świątek - Paolini. O której godzinie gra Iga Świątek w Bad Homburg?

Mecz zakończył się wynikiem 6:4, 7:6 (5). "Sam początek ćwierćfinału turnieju WTA 500 w Bad Homburgu między Świątek a Jekatieriną Aleksandrową był kluczowy" - oceniał spotkanie Łukasz Jachimiak ze Sport.pl. Błyskawicznie na zwycięstwo zareagowała również Polka. - Myślę, że dziś dużą rolę odegrały warunki. Przez większość część meczu było bardzo wietrznie, więc obie próbowałyśmy dawać z siebie wszystko - tłumaczyła.

Doceniła również rywalkę. - Oczywiście Jekatierina to bardzo wymagająca zawodniczka, przegrałam z nią ostatni mecz, wiedziałam, że gra wspaniały tenis, ma świetne płaskie uderzenie. Do tego dobrze radzi sobie na trawie, dlatego cieszę się, że gram dalej - mówiła, wspominając ubiegłoroczną porażkę z Rosjanką w turnieju WTA 1000 w Miami. - Dzisiaj czułam się bardzo dobrze i czułam, że po przerwie obie grałyśmy tu coraz lepszy tenis. Grałyśmy szybciej, dokładniej, lepiej serwowałyśmy - dodała dla Canal+.

Dzięki temu zwycięstwu 24-latka awansowała do półfinału, w którym zmierzy się z Jasmine Paolini. Obie zawodniczki mierzyły się dotąd pięciokrotnie i Polka jeszcze nigdy nie przegrała. Włoszka z kolei po wygranym turnieju w Rzymie przeciętnie poradziła sobie w Roland Garros, a potem boleśnie przegrała już w pierwszym meczu zawodów w Berlinie z Ons Jabeur. Podczas trwającego turnieju zwyciężyła z Leylah Fernandez, natomiast w ćwierćfinale wyeliminowała Beatriz Haddad Maię.

Kiedy mecz Igi Świątek dzisiaj? O której godzinie? [TRANSMISJA, STREAM, WYNIK NA ŻYWO]

Mecz Iga Świątek - Jasmine Paolini odbędzie się w piątek 27 czerwca. Początek po godz. 13, tuż po zakończeniu spotkania deblowego Babos/Stefani - Kichenok/Perez. Transmisja będzie dostępna na antenie Canal+ Sport 2. Mecz będzie można obejrzeć również w internecie na platformie Canal+ Online. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tego starcia na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.