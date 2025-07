Iga Świątek i Jannik Sinner to tegoroczni zwycięzcy Wimbledonu. Polka pokonała 6:0, 6:0 Amerykankę Amandę Anisimovą i zdobyła swój szósty wielkoszlemowy tytuł w karierze. Do pełni szczęścia brakuje jej tylko triumfu w Australian Open. Sinner udanie się zrewanżował Carlosowi Alcarazowi za przegrany finał Roland Garros i na kortach trawiastych pokonał go 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. To był trzeci turniej rangi Wielkiego Szlema wygrany przez lidera rankingu ATP. Na wygranych finałach nie zakończyły się jednak "obowiązki" mistrzów.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek zamieszkała w dzielnicy prestiżu i luksusu!

Świątek zatańczyła z Sinnerem. W sieci jest już nagranie

Iga Świątek i Jannik Sinner pojawili się na Balu Mistrzów po zakończeniu Wimbledonu. Zgodnie z tradycją, mistrzowie pojawili się na parkiecie i zatańczyli. W sieci pojawiło się nagranie z tego wydarzenia, na którym możemy zobaczyć, jak Świątek i Sinner bawią się do piosenki grupy Portugal. The Man pt. "Feel It Still". - Cieszcie się szampanem i resztą tego wieczoru. Gratulacje - mówiła konferansjerka w kierunku Świątek i Sinnera. Iga była wyraźnie speszona, co nie dziwi, bo mówi wprost o sobie, że jest introwertyczką.

- To problem. Nie jestem zbyt dobry w tańcu. Ale daj spokój… dam sobie radę - mówił Sinner w rozmowie z włoskim Sky przed balem. Bale odbywają się od 1977 r., na których cenieni styliści ubierają tenisistki, a mężczyźni mają dowolność w doborze garnituru czy smokingu. Sinner wystąpił w klasycznym, czarnym garniturze z ciemnym krawatem, a Świątek została ubrana w jasnofioletową, prostą suknię, która ciągnie się do samej ziemi.

Jak eksperci tłumaczą fakt, że Świątek wygrała Wimbledon? - Kwestia, której nie można bagatelizować, to najmniejsza presja, z jaką Iga mierzyła się przed tym turniejem Wielkiego Szlema od około czterech lat. Wydawało się, że spadł jej prawdziwy ciężar z ramion i mogła grać swobodniej. Myślę, że największą zmianą w przypadku Igi na trawie było jej nastawienie - w tym roku nie widzieliśmy defetyzmu z jej strony - opowiadał nam amerykański dziennikarz Ben Rothenberg.

Zobacz też: Tak zareagowali na taniec Świątek i Sinnera. Klasy nie kupisz

Teraz Świątek i Sinner będą mieli kilkanaście dni na odpoczynek. W dniach 27 lipca - 7 sierpnia odbędą się turnieje WTA 1000 w Montrealu i ATP 1000 w Toronto, w których Iga i Jannik z pewnością wezmą udział. Relacje tekstowe z meczów Świątek w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.