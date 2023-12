Fajdek spojrzał na nasz wybór i wydał wyrok. "Z tych waszych to nic"

Na początku stycznia "Przegląd Sportowy" ogłosi najlepszego/najbardziej popularnego polskiego sportowca za rok 2023. Nie widzimy sensu tworzenia plebiscytu podobnego i poniekąd dublowania czegoś, co ma prawie 100 lat historii i tradycji. Więcej - sami jak co roku chętnie wybierzemy nasze, redakcyjne top 10 w plebiscycie "Przeglądu". Natomiast Was zapraszamy na Sport.pl do wybrania nie najlepszego polskiego sportowca, ale najlepszego, najbardziej pamiętnego, najbardziej wzruszającego, najbardziej radosnego momentu w naszym sporcie w 2023 roku.

Przygotowaliśmy 10 propozycji. Porozmawialiśmy o nich, a więc tak naprawdę o wielkich sukcesach naszych sportowców, z ludźmi, którzy to wszystko śledzili, którzy się na tym znają, którzy się tym pasjonują. To między innymi legendy polskiego sportu jak Adam Małysz, Zbigniew Boniek czy Sebastian Świderski, ale wśród naszych rozmówców są także prezydent Aleksander Kwaśniewski, który kiedyś był szefem polskiego sportu i - jak się przekonacie - cały czas jest we wszystkim świetnie zorientowany.

Najlepsze momenty polskiego sportu w 2023 roku wspominamy więc z ludźmi dla naszego sportu ważnymi. A dodatkowo każdy z tych momentów z osobna przypominamy - autorskimi tekstami naszych dziennikarzy, którzy najczęściej na własne oczy widzieli, jak Iga Świątek wygrywała jedną czy drugą wielką rzecz, jak siatkarze śpiewali "Mazurka Dąbrowskiego", jak wszystkich przeskakiwał Piotr Żyła, jak wszystkich szprycą spod żużlowego motocykla obsypywał Bartosz Zmarzlik, będąc dla świata niedoścignionym.

Wy poczytajcie, powspominajcie, pomyślcie i wybierzcie to, co Was najbardziej poruszyło, co teraz - na koniec roku - uważacie że było "naj". Głosować możecie w sondażu, który znajduje się na końcu tego artykułu. A oto nasze propozycje:

1. Mistrzostwo świata wyskakane przez Piotra Żyłę. Spektakularny skok w drugiej serii i awans z 13. miejsca. Dodatkowo: to był tytuł obroniony, bo w 2021 roku na mniejszej skoczni Żyła też był najlepszy.

2. Tekturowy Dawid Kubacki wnoszony przez Anże Laniska na podium klasyfikacji generalnej PŚ - dowód uznania świetnego sezonu Kubackiego, który wycofał się z końcówki rywalizacji, żeby być przy chorej żonie. A Lanisek, który na tym skorzystał i zajął trzecie miejsce, pięknie, symbolicznie wziął Kubackiego na dekorację.

3. Robert Lewandowski z nagrodą za tytuł króla strzelców ligi hiszpańskiej i z mistrzostwem Hiszpanii - jego kolejny sukces po seryjnym wygrywaniu Bundesligi i zdobywaniu armat dla najlepszego strzelca w Niemczech.

4. Pierwszy w historii polski finał Ligi Mistrzów siatkarzy. Zaksa Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel rządziły. Nigdy wcześniej w żadnym z czołowych sportów drużynowych nie mieliśmy polskiego finału LM.

5. Triumf Igi Świątek w wielkoszlemowym Roland Garros - już trzecie takie zwycięstwo w karierze, umocnienie statusu królowej paryskiego turnieju.

6. Medale Natalii Kaczmarek i Wojciecha Nowickiego na lekkoatletycznych MŚ.

7. Złoty medal wywalczony przez reprezentację Polski siatkarzy na mistrzostwach Europy. Tak naprawdę wisienka na torcie, bo drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia cały sezon miała świetny - wygrała też Ligę Narodów i awansowała na igrzyska.

8. Awans siatkarek na igrzyska. Zagrają w turnieju olimpijskim pierwszy raz od 16 lat - w decydujących meczach ograły mistrzynie olimpijskie (USA) i brązowe medalistki MŚ (Włoszki). Tak jak u siatkarzy - wisienka na torcie, bo wcześniej zdobyły pierwszy od wielu lat medal światowej imprezy: brąz Ligi Narodów.

9. Kolejny tytuł mistrza świata dowieziony przez żużlowca Bartosza Zmarzlika. Z jego kapitalną reakcją na kłopoty w końcówce - po dyskwalifikacji w Vojens w przedostatnim turnieju, ostatni w Toruniu wygrał, nie dając rywalom żadnych szans.

10. Spektakularny finisz sezonu w wykonaniu Igi Świątek - wygrana w WTA Finals w świetnym stylu (bez straty seta i z najmniejszą liczbą przegranych gemów w historii) i odzyskanie numeru 1 w światowym rankingu.

Plebiscyt trwa od 15 do 30 grudnia. Głosowanie odbywa się w poniższym, prostym, czytelnym dla wszystkich, sondażu, w którym wydarzenia ułożyliśmy chronologicznie. Zapraszamy do zabawy!