Upokorzenie! Reprezentacja Polski zagrała totalną żenadę

To był najpewniej najważniejszy mecz eliminacji do mistrzostw świata. Ale przez chaos i bałagan wywołany aferą kapitańską i konfliktem Michała Probierza z Robertem Lewandowskim pojawiły się obawy, czy uda się pokonać Finlandię. Jak się okazało we wtorkowy wieczór: jak najbardziej słuszne.

Moment wstydu i brak reakcji

Przez pierwsze 30 minut gra Polaków nie wyglądała aż tak tragicznie, w miarę składnie prowadzili oni swoje akcje, mieli kontrolę nad meczem. Biało-Czerwoni mogli wyjść na prowadzenie, ale Lukas Hradecky zatrzymał strzał Krzysztofa Piątka z kilku metrów, a potem jeden z fińskich obrońców zatrzymał dobitkę Matty'ego Casha z ostrego kąta.

Niemal każdą akcję napędzali Jakub Moder i Nicola Zalewski, zdecydowanie najlepsi polscy piłkarze w pierwszej połowie. Ale sami nie mogli wiele zdziałać, potrzebowali wsparcia, którego brakowało ze strony Karola Świderskiego czy Sebastiana Szymańskiego. Gracz Panathinaikosu był niewidoczny, a pomocnik Fenerbahce podejmował złe wybory

W defensywie coraz częściej było widać niepewność i nerwowość, a nawet dekoncentrację, co bezlitośnie wykorzystali Finowie ok. 30. minuty. Najpierw jeden z fińskich graczy odebrał piłkę dryblującemu Łukaszowi Skorupskiemu. Ten rzucił się ofiarnie, wybił mu ją spod nóg, ale tę zgarnął kolejny z Finów. Tutaj bramkarz Bolonii nie miał już tyle szczęścia, faulował rywala, sprokurował rzut karny, którego na gola zamienił Joel Pohjanpalo.

Finowie nie stworzyli żadnej dobrej okazji do przerwy, a mimo to prowadzili. A Polacy nie zareagowali. Sami zapewnili sobie wstydliwy moment, na który nie byli w stanie odpowiedzieć. W międzyczasie polscy kibice uderzali przyśpiewkami w Michała Probierza i PZPN.

Drugi cios nokautujący, próba reakcji, przerwa i pogoń za wynikiem

W drugiej połowie polscy piłkarze dalej sprawiali wrażenie apatycznych, powolnych, oszołomionych i zdekoncentrowanych. To nie my byliśmy bliżej remisu, tylko Finowie byli bliżej do drugiego gola. Raz nieźle główkował Arttu Hoskonen, ale trafił w poprzeczkę. Robin Lod mógł uderzyć niepilnowany po rzucie rożnym, ale stracił równowagę po przyjęciu piłki.

W 64. minucie Finowie w końcu podwyższyli prowadzenie, wyprowadzając zabójczą kontrę. Jednym podaniem zgubili naszą obronę. Wypuszczony został na lewej stronie Oliver Antman i zagrał przed pustą bramkę Benjaminowi Kallmanowi. Były już napastnik Cracovii wszedł na murawę chwilę wcześniej.

To był kolejny wstydliwy moment reprezentacji Polski w tym meczu. Finowie, zespół z siódmej dziesiątki rankingu FIFA, totalnie nas zdominował. To nie do zaakceptowania i nie do pomyślenia. Patrząc na to, jak dotychczas wyglądała gra Polaków, nic nie zapowiadało, że się zbiorą, zareagują, zaczną atakować. Ale po pięciu minutach w bardzo szczęśliwych okolicznościach zdobyli bramkę kontaktową. Jej autorem był Jakub Kiwior.

Akcja bramkowa Polaków zaczęła się od wrzutu Matty'ego Casha z autu w pole karne. Piłkę strącił głową Piątek, potem skiksował fiński obrońca. Jakub Kiwior przepchał obrońców, uprzedził Hradecky'ego i na wślizgu wepchnął piłkę do siatki gospodarzy.

W 73. minucie mecz został przerwany, gdy zasłabł jeden z kibiców na trybunach, był reanimowany. Na szczęście lekarze przywrócili funkcje życiowe, a kibic pojechał do szpitala na dalsze badania. Obie drużyny nerwowo czekały na wiadomość, czy będzie możliwość dogrania spotkania i taka też się pojawiła.

Kiedy wznowiono grę, Finowie skupili się na defensywie. Polacy mieli kilka obiecujących okazji, jak np. uderzenia Szymańskiego, Kiwiora z dystansu czy Jakuba Piotrowskiego i Casha z pola karnego, kiedy był niepilnowany. Ale albo to były uderzenia niecelne, albo prosto w Hradecky'ego.

Na więcej Biało-Czerwonych nie było stać. Reprezentacja Polski przegrała w Helsinkach z Finlandią 1:2 w sposób kompromitujący. Doznała porażki w meczu, którego nie miała prawa przegrać.