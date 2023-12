Polska zorganizuje igrzyska w 2036 roku? Prezydent Duda ma odbyć ważną rozmowę

W poniedziałek 11 grudnia w polskim Sejmie doszło do posiedzenia, na którym najpierw expose wygłosił Mateusz Morawiecki, a później posłowie głosowali nad tą kandydaturą. Ostatecznie rząd 55-latka nie uzyskał wotum zaufania. Trwają właśnie obrady nad kandydaturą Donalda Tuska. W Sejmie obecny jest Andrzej Duda, który z tego powodu przesunął swój wylot do Szwajcarii.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Polska zareaguje na dopuszczenie Rosji do igrzysk? "Bojkot byłby porażką"

Polska zorganizuje igrzyska olimpijskie? W środę Andrzej Duda leci do Szwajcarii

Polski prezydent ma udać się na szczebel w Genewie z okazji 75. rocznicy powstania ONZ. Jak czytamy w "Przeglądzie Sportowym", nie jest to jedyny powód. Duda ma spotkać się z szefem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomasem Bachem, aby porozmawiać o potencjalnej organizacji przez Polskę igrzysk olimpijskich w 2036 roku.

Polski prezydent ma próbować przekonać szefa MKOl-u do negocjacji z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławem Piesiewiczem w sprawie organizacji igrzysk w 2036 roku. Choć jakiś czas temu doszło już do pierwszych rozmów, to nikt z MKOl-u według mediów nie potraktował polskich działaczy poważnie. Negocjacje mają dotyczyć dokumentów, które trzeba złożyć, jeśli chce się oficjalnie kandydować.

Jakiś czas temu mówiło się o tym, że impreza zostanie zorganizowana w Warszawie. Dzisiaj działacze wskazują raczej na kandydaturę całego kraju, bez wyszczególnienia konkretnych miast gospodarzy.

Przypomnijmy, że kolejne letnie igrzyska odbędą się już za kilka miesięcy w Paryżu. W 2028 roku z kolei imprezę zorganizuje Los Angeles. Gospodarze kolejnych nie są jeszcze znani.