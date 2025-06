Tyle kosztuje trening z Lewandowską. Ceny mogą przyprawić o ból głowy

Na początku czerwca spośród małżeństwa Lewandowskich znacznie głośniej jest o Robercie, chociaż napastnik FC Barcelony zakończył strzeleckie popisy w tym sezonie. A w zasadzie, właśnie z tego powodu zrobiło się wokół niego tyle zamieszania. Najpierw poinformował o tym, że nie zagra w czerwcowych meczach kadry z Mołdawią i Finlandią, a kiedy Michał Probierz pozbawił go opaski kapitana, zupełnie zrezygnował z gry w reprezentacji. Przynajmniej do czasu, gdy zarządza nią obecny selekcjoner.

Lewandowska rusza w tournee treningów po świecie. Ceny robią wrażenie

Anna Lewandowska publicznie nie odniosła się do decyzji męża, jednak sama aktualnie ma na głowie sporo zajęć. Kobieta od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych trenerek branży fitness w Polsce. Swoją marką firmuje kolejne diety, plany treningowe czy serie zdrowych produktów. Nawiązuje też wiele współprac z innymi podmiotami z segmentu fit & beauty.

Lewandowska cyklicznie organizuje też wydarzenia, które polegają na wspólnym treningu z nią oraz jej teamem. Tym razem dojdzie do takiego w Amsterdamie, co Lewandowska zakomunikowała w jednej z relacji na swoim Instagramie, którego śledzi aż 5,7 miliona obserwujących.

"Czego możesz się spodziewać? Trzech wyjątkowych treningów: cardio, zumba, bachata. Spotkania z Anną i jej międzynarodowym Healthy Teamem. Inspirującego wystąpienia Ani oraz sesji zdjęciowej z uczestnikami. Strefy partnerów, zdrowego jedzenia i ogromu pozytywnej energii" - można przeczytać na stronie wydarzenia.

Znajduje się tam także cennik biletów. Wejściówka regularna kosztuje 85 euro (ok. 361 zł). Natomiast bilet VIP to wydatek 115 euro (ok. 489 zł). Ten drugi zawiera dodatkowo możliwość zrobienia sobie zdjęcia z Lewandowską oraz pakiet gadżetów jej marki. Wydarzenie w stolicy Holandii zaplanowane jest na 20 września tego roku.

Z kolei w listopadzie Lewandowska wyruszy za Ocean, gdzie przeprowadzi treningi w Chicago, Toronto, Nowym Yorku i New Yersey. Bilety na każde z tych wydarzeń kosztują 150 dolarów (ok 558 PLN). Jak czytamy na stronie polskieimprezy.com, za pośrednictwem której można nabyć wejściówki, cena ta obejmuje: "Udział w całodniowym wydarzeniu Healthy Day z Anną Lewandowską (wykład motywacyjny, zajęcia zumby, lekcja bachaty oraz główny trening z Anną i zespołem Healthy Team)", oraz "pakiet powitalny (goodie bag) zawierający upominki, zniżki i niespodzianki od naszych partnerów".