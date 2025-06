Tak wygląda tabela polskiej grupy po meczu z Finlandią

W eliminacjach do mistrzostw świata w 2026 roku rozegrano już cztery kolejki, a Biało-Czerwoni mają za sobą trzy spotkania. W marcu pokonali Litwę (1:0) i Maltę (2:0), a we wtorkowy wieczór mierzyli się w Helsinkach z Finlandią. Po rozczarowującym meczu przegrali 1:2. W tym samym czasie swoje spotkanie rozgrywały dwie inne drużyny z "polskiej" grupy. Jak te wyniki wpłynęły na sytuację w tabeli grupy G?

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz punktuje Roberta Lewandowskiego! "Nie było innej możliwości"

Polska przegrywa z Finlandią. Grali też nasi rywale

Już w pierwszych fragmentach spotkania w Helsinkach Polacy mogli wyjść na prowadzenie. Sytuacje do objęcia prowadzenia zmarnowali Krzysztof Piątek i Matty Cash. Polacy nie wykorzystali przewagi na początku spotkania, a od 30. minuty przegrywali. Łukasz Skorupski popełnił błąd, stracił piłkę, a potem spowodował rzut karny - "jedenastkę" na gola zamienił Joel Pohjanpalo. W drugiej połowie wynik na 2:0 podwyższył były napastnik Cracovii Benjamin Kallman. W 69. minucie w podbramkowym zamieszaniu gola dla Polski zdobył Jakub Kiwior, a kilka minut później doszło do dramatycznej sytuacji na trybunach. Służby medyczne udzielały pomocy jednemu z kibiców, a piłkarze zeszli do szatni. Więcej o tej sytuacji pisaliśmy w tym miejscu. Oba zespoły po kilkunastominutowej przerwie wróciły na murawę, ale rezultat nie uległ już zmianie. Kompromitacja polskiej kadry stała się faktem.

W tym samym czasie w Groningen doszło do starcia Holandii z Maltą. Faworyci szybko objęli prowadzenie, a do maltańskiej siatki z rzutu karnego trafił Memphis Depay. Po upływie kwadransa było już 2:0 - ponownie bohaterem został Depay. Gospodarze poszli za ciosem, urządzili sobie ostre strzelanie, ostatecznie spotkanie zakończyło się wygraną Holendrów aż 8:0. Gole zdobywali jeszcze Virgil van Dijk, Xavi Simons, Noa Lang, Micky van de Ven, a dubletem popisał się Donyell Malen.

Jedynym zespołem z "polskiej" grupy, który 10 czerwca nie rozgrywał swojego meczu eliminacyjnego byli Litwini.

W eliminacjach do mistrzostw świata Polska rywalizuje w pięciozespołowej grupie, z której bezpośredni awans na turniej wywalczy tylko jedna drużyna. Będzie to oczywiście zwycięzca zestawienia. Drużyna, która zakończy fazę grupową na drugim miejscu, zagra w barażach.

Polska straciła prowadzenie w grupie! Tak wygląda tabela

Pierwsze miejsce w tabeli grupy G zajmuje Finlandia, która w trzech dotychczasowych meczach zgromadziła siedem punktów. Na drugiej pozycji plasują się Holendrzy, którzy w dwóch spotkaniach zanotowali komplet zwycięstw. Polska po trzech spotkaniach jest na trzeciej pozycji - ma tyle samo punktów co Holandia, ale gorszy bilans bramkowy. Czwartą pozycję zajmują Litwini (dwa punkty), a stawkę z jednopunktową zdobyczą zamykają Maltańczycy.

Tabela grupy G w el. do MŚ w 2026 r (po wtorkowych meczach)

1. Finlandia - 3 mecze, 7 punktów, bilans bramkowy: 5-5

2. Holandia - 2 mecze, 6 punktów, bilans bramkowy: 10-0

3. Polska - 3 mecze, 6 punktów, bilans bramkowy: 4-2

4. Litwa - 3 mecze, 2 punkty, bilans bramkowy: 2-3

5. Malta - 4 mecze, 1 punkty, bilans bramkowy: 0-11

Kolejna przerwa reprezentacyjna dopiero we wrześniu. Wówczas dojdzie do dwóch kolejnych spotkań eliminacji mistrzostw świata z udziałem Polski. 4 września Biało-Czerwoni na De Kuip w Rotterdamie zagrają z Holandią. Tego samego dnia w Kownie Litwa zmierzy się z Maltą. Trzy dni później Polacy zagrają u siebie z Finlandią, a Litwini - także na własnym terenie zmierzą się z Holandią.

Wrześniowe mecze w grupie G w el. do MŚ w 2026 r.: