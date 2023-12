Jest oświadczenie majątkowe nowego ministra! 100-metrowy dom, a na koncie...

Choć to Prawo i Sprawiedliwość procentowo osiągnęło najwięcej głosów w październikowych wyborach, to więcej mandatów w Sejmie uzyskała opozycja. Mimo wszystko prezydent Andrzej Duda powierzył misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Z punktu widzenia kibiców bardzo ważne było to, kto przejmie ministerstwo sportu. Premier wyznaczył na to stanowisko Danutę Dmowską-Andrzejuk. Tyle tylko, że rząd nie otrzymał wotum zaufania. W związku z tym konieczne było wybranie nowego ministra sportu i turystyki. Finalnie został nim Sławomir Nitras.

Sławomir Nitras posiada pokaźny majątek. Mieszkanie i dwa luksusowe samochody. A na tym nie koniec

Na początku listopada 2023 roku parlamentarzysta złożył oświadczenie majątkowe. Z informacji w nim zawartych (za orka.sejm.gov.pl) wynika, że Nitras nie posiada żadnych akcji w spółkach cywilnych czy też handlowych. Nie prowadzi również działalności gospodarczej.

Mimo to posiada dość pokaźny majątek. Składa się na niego mieszkanie o powierzchni 153 metrów kwadratowych. Jego wartość szacuje się na około dwa miliony złotych. Nitras jest współwłaścicielem tej nieruchomości - prawa ma również jego żona. Do mieszkania przynależy też garaż i komórka lokatorska. Na zakup nieruchomości został zaciągnięty kredyt hipoteczny w wysokości 250 tysięcy euro. Jak przyznał minister, do spłaty pozostało około 35 tysięcy euro.

Nie tylko mieszkanie wchodzi w skład majątku ministra. Jest on właścicielem dwóch samochodów. Pierwszy to Audi A6 z 2010 roku. Z kolei drugim autem w garażu Nitrasa jest BMW 1 rocznik 2016.

Dodatkowo Nitrasowi udało się zgromadzić środki pieniężne zarówno w polskiej, jak i obcej walucie. Jeśli chodzi o pierwszą z kategorii, to zadeklarował, że zaoszczędził około 51 tysięcy złotych. Z kolei w obcej walucie to około 40 500 euro, a także około 6 tysięcy dolarów. Wszystkie zgromadzone środki są współwłasnością małżeńską.

Co więcej, w oświadczeniu Nitras wykazał dochody z tytułu uposażenia poselskiego - 166 311, 60 zł. Ujawnił też, ile wynosi jego dieta parlamentarna. Zgodnie z dokumentem jej wartość to 45 679, 92 zł.

Sławomir Nitras zabrał głos ws. kibiców Legii

Sławomir Nitras piąty raz otrzymał mandat poselski. Jest nim nieprzerwanie od 2015 roku. Wcześniej był posłem w latach 2005-2009, potem przez pięć lat zasiadał w Parlamencie Europejskim. Teraz to on będzie kierował ministerstwem sportu i turystyki.

W ostatnim czasie o Nitrasie było głośno także w środowisku piłki nożnej. Wypowiedział się on bowiem w negatywny sposób na temat kibiców Legii Warszawa, którzy wzięli udział w zamieszkach przed meczem z Aston Villą w Lidze Konferencji Europy.

- Jest chyba jakiś problem z kibicami Legii, bo to jest kolejny raz, kiedy nie dostosowują się do standardów obowiązujących w innych krajach. Jest pytanie, czy nie powinniśmy tych standardów podnieść. I stosować takie, które gwarantują bezpieczeństwo wszystkim na stadionie, a nie powodują, że stadion jest zdominowany przez grupę najbardziej zagorzałych fanów - mówił w radiu Tok FM.