Dramat w Helsinkach. Piłkarze Polski i Finlandii zeszli z boiska

W końcówce tego spotkania doszło do prawdziwego dramatu. W 71. minucie kibice na jednej z trybun zaczęli gestykulować. Informacja dotarła do piłkarzy, którzy przekazali informację do sędziego i sztabów szkoleniowych. Od razu posłano medyków w tamtym kierunku.

REKLAMA

Zobacz wideo Zbigniew Boniek wprost o reprezentacji Polski! O tych słowach będzie głośno

Dramat na trybunach w Helsinkach

"Sztaby medyczne Finów i Polaków ruszyły z pomocą na trybuny. Wszyscy zamarli, czekamy. Wszyscy są zaniepokojeni tym, co się dzieje, ale nie dostajemy żadnych ujęć, pewnie z szacunku do pracy medyków i do osoby cierpiące" - relacjonował Marcin Jazz, dziennikarz Sport.pl.

Długo mecz nie był wznawiany. Cały czas trwała akcja reanimacyjna - przekazywali komentatorzy. Po dziesięciu minutach sędzia zdecydował się przerwać na moment ten mecz. - Dzieje się coś naprawdę poważnego, bo piłkarze obu drużyn schodzą do szatni - zrelacjonował Mateusz Borek.

Walka o życie kibica

Mecz jeszcze nie został wznowiony. Polska przegrywa 1:2. Jedynego gola dla Biało-Czerwonych strzelił Jakub Kiwior po rzucie z autu Matty'ego Casha. Dla Finów bramki zdobyli Pohjanpalo i Kallman.

W studiu TVP Sport dziennikarze informowali, że ten mecz może nie być dziś wznowiony. Takie same informacje przekazał Konrad Ferszter ze Sport.pl. "Przerażająca cisza na stadionie. Cześć ludzi zaczęła wychodzić. Naprawdę trudno teraz przewidzieć, czy mecz zostanie dokończony. Padł krótki komunikat o spotkaniu UEFA. Na trybunach cały czas trwa akcja medyczna. Przerażające sceny" - poinformował.

Zobacz też: Wrze w reprezentacji Polski. Media: Piłkarze przed północą ruszyli do Probierza

Później zaczęły spływać kolejne informacje. "Komunikat spikera: poinformujemy o kontynuacji meczu, gdy będzie możliwe. Na razie nie ma takiej decyzji" - relacjonował na bieżąco dziennikarz Sport.pl.

Aktualizacja 22:54: Mecz zostanie wznowiony

"Akcja medyków na trybunie zakończona, na trybunach brawa. Czekamy na informacje" - poinformował Konrad Ferszter ze Sport.pl. Jacek Kurowski z TVP Sport dodał, że akcja zakończyła się "oklaskami trybun" - relacjonowano w studiu.

Dziennikarze TVP Sport poinformowali, że mecz zostanie wznowiony o północy czasu lokalnego, czyli o godz. 23:00 czasu polskiego. Finowie już się rozgrzewają, a Biało-Czerwoni powoli wychodzą z szatni. "Kibic został przewieziony do szpitala" - zrelacjonował Konrad Ferszter. "Mecz ma być kontynuowany od 80. minuty" - dodał.

Po wznowieniu meczu Polacy szukali swoich szans na zdobycie wyrównującego gola. Niestety się to nie udało i po trzech meczach mamy sześć punktów i spadliśmy na trzecie miejsce w tabeli grupy G. Pierwsi są finowie, którzy w czterech spotkaniach zgromadzili siedem "oczek". Drudzy są Holendrzy z dorobkiem sześciu pkt po dwóch meczach.