Kulesza uhonorował bohatera. "Jestem dumny". Brawo, brawo

Nieco ponad dwa tygodnie temu w ramach rozgrywek B-klasy Burza Chwalibożyce zmierzyła się z Lotosem Gaj Oławski. Podczas spotkania doszło do tragicznego zderzenia dwóch piłkarzy, w wyniku którego jeden z nich wpadł w stan padaczki pourazowej. Wtedy do ratowania życia zawodnika rywali ruszył kapitan Burzy Mateusz Kuś, który z wykształcenia jest policjantem. Za bohaterski czyn uhonorował go sam Cezary Kulesza.

3 Agencja Wyborcza, screen https://www.laczynaspilka.pl/aktualnosci/aktualnosci/bohater-z-boiska-mateusz-kus-gosciem-prezesa-pzpn-cezarego-kuleszy?fbclid=IwAR1JvZiKiEcl8QnAkL0utRhpBylPtpov71N2M7aJ7wt8hY54li2G97F44S4 Otwórz galerię Na Gazeta.pl