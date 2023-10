Giganci rzucili się na największy diament Bayernu. To będzie hit transferowy roku

Jamal Musiala skończył zaledwie 20 lat, a już stał się pierwszoplanową postacią Bayernu Monachium i reprezentacji Niemiec. Młody pomocnik w poprzednim sezonie strzelił 16 goli i miał tyle samo asyst, a jego bramka z FC Koeln w ostatniej kolejce zaważyła o mistrzostwie Niemiec. Na początku nowego sezonu Musiala znów imponuje. Coraz częściej wychodzi w pierwszym składzie. W Bundeslidze i w Lidze Mistrzów zdobył po dwie bramki. Mimo to piłkarz coraz bardziej daje do zrozumienia, że chciałby odejść.

Panika w Bayernie. Młoda gwiazda nie chce rozmawiać o kontrakcie. "Nigdy nie wiadomo"

Fala spekulacji zaczęła się od wypowiedzi dla niemieckiego "Bilda". - Premier League jest obecnie najsilniejszą i najbardziej atrakcyjną ligą na świecie, ale czuję się tu komfortowo i skupiam się na sukcesie z Bayernem. Ale nigdy nie wiadomo, co się stanie za kilka lat - przyznał młody pomocnik. Dla wielu było to wyraźne mrugnięcie okiem do zespołów z Anglii.

Na zainteresowanie z ich strony nie trzeba było długo czekać. Jak dowiedział się ten sam tabloid, wielkim fanem talentu Musiali jest Juergen Klopp, który chętnie widziałby go w Liverpoolu. Sytuacja dla Bayernu zrobiła się wręcz niebezpieczna, bo agenci zawodnika nie chcą zasiąść do umówionych rozmów nad nowym kontraktem. Obecna umowa Musiali wygasa w 2026 r. - Pomimo wysiłków Bayernu rozmowy zostały zawieszone na kilka najbliższych miesięcy. Musiala i jego menadżerowie chcą poczekać i zobaczyć, jak rozwinie się sytuacja - poinformował "Bild".

Trzech chętnych na Jamala Musialę. "Obiecali, że zostanie twarzą klubu"

Musiala według tego samego źródła ma zarabiać obecnie osiem milionów euro za sezon. Bayern jest skłonny mocno tę kwotę podnieść. Nie w tym jednak tkwi problem. - Musiali obiecywano, że zostanie w przyszłości twarzą klubu. Aby jednak tak się stało, musiałby zdobyć pewne miejsce w składzie. Trener Tuchel jednak zdaje sobie sprawę ze znaczenia i wpływu Thomasa Muellera i dlatego stale rotuje na tej pozycji - wyjaśnia gazeta.

20-latek chciałby przebywać na boisku znacznie dłużej, stąd sygnały do klubów z zagranicy. Odpowiedział na nie już nie tylko Liverpool. Zdaniem "Bilda" jako kolejny w kolejce ustawia się Manchester City, który dzięki olbrzymim funduszom i autorytetowi Pepa Guardioli mógłby przelicytować ofertę ligowego rywala. W grze o Musialę pojawia się jeszcze Real Madryt. W Hiszpanii planują stworzyć wielki duet Musiala - Bellingham. Obaj młodzi pomocnicy znają się od najmłodszych lat i znakomicie rozumieją. Bayern z pewnością nie puści jednak swojego diamencika tak łatwo.