Media: Wiemy, z kim ma zawalczyć Tomasz Adamek. Sensacyjny rywal

Niedawno federacja Fame MMA ogłosiła podpisanie kontraktu z Tomaszem Adamkiem. Pięściarz w przeszłości krytykował freak-fighty, dlatego jego decyzja bardzo zdziwiła fanów. - Kocham dolary! Jak się będą zgadzać, to Adamek zawsze może wracać - wytłumaczył Adamek w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

Oto potencjalny rywal Tomasza Adamka w Fame MMA

Do tej pory było wiadomo, że walka Adamka odbędzie się w formule bokserskiej. Nadal jednak nie jest znany jego rywal. Pojawiały się spekulacje, że może być nim Mamed Chalidow. Teraz najnowsze informacje w tej sprawie przekazał portal Ringpolska.pl. Zdaniem dziennikarzy jednym z kandydatów do pierwszej walki z Adamkiem w Fame MMA jest Paweł "Księżniczka" Tyburski.

Tyburski jest doświadczonym zawodnikiem we freak fightach. Do tej pory stoczył dziewięć walk, z czego siedem zakończyło się jego zwycięstwem. Ostatni raz mogliśmy zobaczyć go w akcji na gali PRIME SHOW MMA w Toruniu, która odbyła się 21 października. Wówczas jego rywalem w boksie był Kasjusz "Don Kasjo" Życiński. Tyburski nie dał mu większych szans i pokonał go w drugiej rundzie.

Tomasz Adamek ostatni raz pojawił się w ringu w 2018 roku. Zmierzył się wtedy z Jarrellem Millerem i został przez niego znokautowany. Później wielokrotnie powtarzał, że chciałby stoczyć pożegnalną walkę. Jak już wiemy, podjął inną decyzję.

Kolejna edycja Fame MMA zaplanowana jest na 10 lutego przyszłego roku w Gliwicach. Obecnie nie wiemy jeszcze, kto weźmie w niej udział, ale można spodziewać się wówczas walki Adamka. Z pewnością zobaczymy w akcji także wielu innych znanych zawodników, ponieważ będzie to jubileuszowa 20. gala.