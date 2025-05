Najnowsze wieści o Szczęsnym obiegły całą Hiszpanię. Oto co napisali

Za Wojciechem Szczęsnym bardzo intensywne miesiące. FC Barcelona wyciągnęła go z piłkarskiej emerytury po tym, jak poważnej kontuzji doznał Marc-Andre ter Stegen. Szczęsny wszedł do bramki Barcelony na początku tego roku i był ważną częścią zespołu, który zdobył mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla i Superpuchar Hiszpanii, a także dotarł do półfinału Ligi Mistrzów. Łącznie Szczęsny zanotował 14 czystych kont w 30 meczach. Co dalej? Czy Szczęsny nadal będzie grał w barwach Barcelony w sezonie 25/26?

Wieści z Polski dot. Szczęsnego dotarły do Hiszpanii. "Kolejny krok"

We wtorkowe popołudnie portal goal.pl poinformował, że Szczęsny nie zamierza wracać na emeryturę i wkrótce złoży podpis pod nową, dwuletnią umową z Barceloną. Prawdopodobnie będzie ona na zasadzie 1+1, co oznacza, że drugi rok będzie opcjonalny. Wieści o Szczęsnym dotarły bardzo szybko do Hiszpanii, a decyzję Szczęsnego odnotowały największe dzienniki w tym kraju.

"W Polsce twierdzą, że Szczęsny przedłuży kontrakt z Barceloną. Polski bramkarz podjął decyzję. Łzy, które Szczęsny wylał po zwycięstwie 4:3 nad Realem Madryt i po zdobyciu tytułu potwierdziły, że spełniło się jego nieoczekiwane marzenie i będzie mógł kontynuować karierę" - pisze "Mundo Deportivo".

"Polak zgodzi się podpisać nową umowę, biorąc pod uwagę, że od przyszłego sezonu może mieć bardziej drugorzędną rolę. Odnowienie umowy przez Szczęsnego to kolejny krok w kierunku wyjaśnienia tego, co będzie się działo w bramce Barcelony. Kontynuacja Polaka nie zamyka drzwi do podpisania innego bramkarza, a tutaj wielkim przegranym byłby Marc-Andre ter Stegen. Barcelona dała Szczęsnemu czas do końca miesiąca na podjęcie decyzji i wszystko wskazuje na to, że zrobi to w tym tygodniu" - dodaje "Sport".

Szczęsny podejmie decyzję z rodziną. "Tego się nie wstydzę"

Szczęsny nie ukrywał w wywiadach przeprowadzanych w poprzednim sezonie, że decyzja dot. podpisania nowej umowy z Barceloną będzie skonsultowana z żoną. - Muszę zdecydować wraz z rodziną, co jest dla nas najlepsze. Nasze życie nie kręci się tylko wokół Wojtusia. Jestem to winny rodzinie i żonie, abyśmy takie decyzje podejmowali razem. Większość decyzji w moim domu podejmuje żona, czego się nie wstydzę. Te związane z piłką nożną na ogół podejmowałem ja, ale to sytuacja niestandardowa - opowiadał Szczęsny.

Jak może wyglądać rywalizacja o miejsce między słupkami w bramce Barcelony, jeżeli Szczęsny złoży podpis pod nowym kontraktem? Hansi Flick może mieć wtedy do dyspozycji Polaka oraz Marc-Andre ter Stegena. Z klubu odejdzie Inaki Pena, a hiszpańscy dziennikarze donoszą, że Barcelona interesuje się Joanem Garcią z Espanyolu, który miał osiem czystych kont w sezonie 24/25.