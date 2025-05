Od dłuższego czasu Joan Garcia jest łączony z FC Barceloną. 24-letni bramkarz w walny sposób przyczynił się do tego, że Espanyol ostatecznie utrzymał się w La Liga. Hiszpan w sezonie 2024/2025 był najlepszy w całej lidze pod względem liczby obronionych strzałów, co m.in. sprawiło, że był obserwowany przez FC Barcelonę oraz inne czołowe kluby z Europy.

Joan Garcia skomentował doniesienia łączące go z FC Barceloną

Po zakończeniu sezonu Joan Garcia udzielił wywiadu Catalunya Radio, w którym został wprost zapytany o to "czy istnieje możliwość transferu do FC Barcelony". - W piłce nożnej różne doniesienia pojawiają się każdego dnia. Taka jest rzeczywistość. Ale jak mówiłem - jestem bardzo spokojny i jakąkolwiek decyzję trzeba będzie podjąć, to na pewno ją przemyślę z moimi ludźmi i wybiorę to, co będzie dla mnie najlepsze. I jestem pewien, że tak będzie - powiedział dyplomatycznie 24-latek.

Umowa Joana Garcii z Espanyolem obowiązuje jeszcze do końca czerwca 2028 roku, ale zawarta w jego kontrakcie klauzula odstępnego wynosi zaledwie 25 milionów euro. Może wzrosnąć do 30 milionów, jeśli zostanie powołany do reprezentacji Hiszpanii. Niezależnie od kwoty, to jest to okazja rynkowa, więc nie dziwi, że m.in. FC Barcelona chciałaby ją wykorzystać.

Czy do tego transferu ostatecznie dojdzie? W obliczu doniesień o przedłużeniu przez Wojciecha Szczęsnego umowy z FC Barceloną pozostaje kwestia tego, co postanowi Marc-Andre ter Stegen, który ma otrzymywać lukratywne oferty z Arabii Saudyjskiej.

W minionym sezonie La Liga Joan Garcia rozegrał 38 spotkań dla Espanyolu, w których wpuścił 51 bramek i zanotował osiem czystych kont.