Tak Boniek podsumował decyzję Lewandowskiego. "Muszę powiedzieć szczerze..."

Reprezentacja Polski w czerwcu zagra dwa spotkania. 6 czerwca towarzysko zmierzy się z Mołdawią w Chorzowie, a cztery dni później w Helsinkach zmierzy się z Finlandią w eliminacjach do mistrzostw świata. Po dwóch meczach kwalifikacji Biało-Czerwoni mają sześć punktów, ale ich gra w marcu nie zachwyciła. Choć nie znamy jeszcze powołań na czerwcowe zgrupowanie, to wiemy, że w kadrze nie zagra Robert Lewandowski. W odezwie do kibiców wyjaśnił decyzję. Wywołało to lawinę komentarzy. Głos zabrał Zbigniew Boniek.

Boniek zabrał głos ws. Lewandowskiego. Przypomniał mecz w Moskwie

- Ja byłem piłkarzem i musiałem kilka razy takie decyzje podjąć. Tym bardziej że kiedyś nie było kalendarza FIFA i reprezentacje dogadywały się same ze sobą. Miałem kilka momentów, gdzie grałem w zawodowym klubie, był jeden z najważniejszych meczów w sezonie. Był mecz Juventus - Milan i tego samego dnia był mecz Rosja - Polska na Łużnikach w Polsce. Z trzema przesiadkami, ale poleciałem na mecz do Moskwy - przytoczył na kanale "Prawda Futbolu" na YouTube.

Były prezes PZPN odniósł się do zachowania Lewandowskiego. Podkreślił, że czasy się zmieniły. - Każdy inaczej myśli, każdy inaczej robi. Muszę powiedzieć szczerze, że żyjemy w takich czasach, że trudno powiedzieć coś, co mogłoby spowodować, że byłbyś w kontraście do tego co mówi Robert, myśli Robert, przekazał Robert. Uważam, że to są piękne słowa, ale rzeczywistość jest troszeczkę inna. Robert za 3,5 tygodnia ma mundial klubowy - powiedział, ale prowadzący rozmowę Roman Kołtoń przerwał mu i poprawił, że Katalończycy nie wezmą udziału w turnieju.

- Barcelona nie gra, przepraszam. Czyli on chciałby sobie wydłużyć wakacje. Kapitan reprezentacji - nie wydaje mi się by w ostatnim miesiącu grał 90 minut w każdym meczu. Wydaje mi się, że częściej był na ławce i mniej był wykorzystany. Robert i trener są przekonani, że sobie dadzą radę bez Roberta. Robert ma 37 lat, chce troszeczkę odpocząć. Jeśli chodzi o mnie - ja bym tak nie zrobił. Robert tak zrobił i ja to szanuję. Nie mnie jest ciągle na tym polskim rynku kreować polemiki. Nie jest to gest, który mi się strasznie podoba - skwitował były szef polskiej federacji.

Robert Lewandowski to 158-krotny reprezentant Polski, dla której strzelił 85 goli. Pod względem występów i meczów jest absolutnym rekordzistą kadry.