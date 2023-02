Mateusz Murański nie żyje. Fame MMA wydało oficjalne oświadczenie. Emocjonalne

W środowe popołudnie Internet obiegła informacja, że jeden z najpopularniejszych polskich freak fighterów - Mateusz Murański - nie żyje. Były zawodnik federacji Fame MMA i High League miał 29 lat. Informację potwierdził "Super Express". Pierwsza z federacji już złożyła kondolencje z powodu śmierci zawodnika. Teraz przyszła kolej na tę drugą.

REKLAMA

Zobacz wideo Wach komentuje walkę Łaszczyka: Najważniejsze, że wygrał sport

Mateusz Murański właśnie na gali FAME MMA 10 zadebiutował w walkach freak fightowych. Przegrał wtedy z Arkadiuszem Tańculą. W organizacji Boxdela i Wojtka Goli stoczył jeszcze dwa pojedynki. Na gali FAME 14 wygrał z Alanem Kwiecińskim, a na kolejnej przegrał rewanżowe starcie z Tańculą.

FAME MMA żegna Mateusza Murańskiego. "Pozostanie na zawsze w naszych sercach"

"Nadal nie dociera do nas to, co się stało..." - tak FAME MMA rozpoczęło swój komunikat po śmierci Mateusza Murańskiego. Dalej czytamy, że włodarze federacji wysłali zawodnikowi kontrakt na pięć kolejnych walk. "Miał rodzinę, plany, perspektywy. Całe życie stało przed nim otworem. Mateusz miał 29 lat. Kochał i był kochany. Ciężko to wszystko zrozumieć, ciężko w to wszystko uwierzyć. Jeszcze ciężej się z tym pogodzić, ale Mateusza już z nami nie ma".

Murański został określony, jako "wesoły chłopak", z którym zawsze można było "pożartować". Dodatkowo FAME MMA zapowiedziało wyciszenie komunikacji do końca tygodnia, w celu uczczenia pamięci o Mateuszu Murańskim.

"Żegnaj Mati. Rodzicom Mateusza i jego najbliższym, składamy najszczersze wyrazy współczucia. Mateusz był częścią FAME i pozostanie na zawsze w naszych sercach" - napisano na profilu twitterowym FAME MMA. Pełną treść oświadczenia można przeczytać poniżej.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

"Lubił być blisko kamery i jeszcze bliżej ojca. Marzył o karierze aktorskiej, a sporty walki trenował po to, by później dawać krwawe walki. Nie brak opinii, że Mateusz Murański był wrażliwym chłopakiem, którego zniszczyły freak fighty. - Niech jego historia będzie przestrogą dla całego freakowego środowiska, a nawet i całego show-biznesu" - czytamy w tekście Antoniego Partuma, który na Sport.pl przybliżył sylwetkę 29-latka.