Fernando Santos idzie na Ekstraklasę. Wybrał co najlepsze. Trzy mecze

Fernando Santos wylądował we wtorek wieczorem w Warszawie i w środę rozpoczął pracę w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Jego głównymi zadaniami będą: skonkretyzowanie składu sztabu szkoleniowego czy obserwacja piłkarzy pod kątem marcowego zgrupowania kadry. Santos musi dokonać selekcji do 5 marca. - Selekcjoner na pewno będzie chciał się przyjrzeć zawodnikom, którzy byli na mundialu w Katarze. Kilku zawodników też nie pojechało na turniej. Myślę, że selekcjoner będzie korzystał z tego grona - mówił Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN w rozmowie z Interią.

Santos będzie oglądał trzy mecze ekstraklasy. Kulesza: Od razu zabiera się do pracy

Jakub Kwiatkowski odniósł się we wtorek do obecności Fernando Santosa na meczach ekstraklasy. Wtedy rzecznik PZPN nie wykluczał, że nowy selekcjoner pojawi się na trybunach w następnej kolejce. - Myślę, że jeśli Santos będzie mieszkał w Polsce, to będzie jeździł na mecze. Jeszcze nie mamy zapytań ze strony selekcjonera w kontekście wyjazdów czy biletów, ale to przyjdzie w swoim czasie. W niedzielę Legia Warszawa gra z Cracovią, więc niewykluczone, że tam Fernando Santos się pojawi - przekazał dziennikarzom.

W środę Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, poinformował na Twitterze, na jakich spotkaniach ekstraklasy pojawi się Fernando Santos. "Trener Fernando Santos jest już w Polsce i od razu zabiera się do pracy. W najbliższej kolejce Ekstraklasy obejrzy z trybun trzy mecze: Lechii Gdańsk z Widzewem Łódź, Wisły Płock z Lechem Poznań i Legii Warszawa z Cracovią" - napisał Kulesza w mediach społecznościowych.

Fernando Santos obejrzy mecz w Gdańsku, ale nie skupi się wyłącznie na tym. Selekcjoner przeprowadzi też inspekcję stadionu, na którym może zostać rozegrane spotkanie z Albanią w ramach el. Euro 2024. Dodatkowo Santos sprawdzi i oceni hotel oraz miejsce do treningów. Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl informował, że inną awaryjną opcją dla PZPN jest stadion, na którym na co dzień mecze gra Śląsk Wrocław. "Oficjalnie federacja tego nie potwierdza, ale po cichu dograła już szczegóły dla obu wariantów: ma zarezerwowany hotel, wynajęte boisko do treningów i inne logistyczne szczegóły" - pisał Szymczak.

Mecz Lechii Gdańsk z Widzewem Łódź odbędzie się w piątek 10 lutego o godz. 20:30. Starcie Wisły Płock z Lechem Poznań odbędzie się w sobotę 11 lutego o godz. 17:30, a spotkanie pomiędzy Legią Warszawa a Cracovią - w niedzielę 12 lutego o godz. 17:30.