"Musiał grać kozaka". Don Kasjo wspomina Mateusza Murańskiego

W środę środowiskiem polskich freak fightów wstrząsnęła informacja o śmierci Mateusza Murańskiego. "Muran", który bardziej niż sportowcem był celebrytą, walczył m.in. dla federacji High League i Fame MMA. Jedną z jego najtrudniejszych walk, była ta z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim, czyli współwłaścicielem i twarzą Prime MMA.

- Twardy, naprawdę twardy pojedynek - mówili komentatorzy po tym, jak "Muran" był kilkukrotnie liczony, ale wstawał. Ostatecznie wytrzymał wszystkie cztery rundy i przegrał z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim na punkty. Postanowiliśmy powspominać z Życińskim tamtą walkę.

- Moja wspomnienia? Pozytywne. Walczyliśmy razem, a to na swój sposób potrafi zbliżyć zawodników. Ta walka będzie dla mnie fajną pamiątką. A co do samego starcia, to wielu ekspertów twierdzi, że mierzyłem się wtedy z najlepszą wersją "Murana". I myślę, że mają rację. Na walkę ze mną Mateusz nie potrzebował dodatkowej motywacji. Wiedział, że walczy z królem freaków, więc był dobrze przygotowany i dał z siebie 200 procent - wspomina na łamach Sport.pl Życiński.

I dodaje po chwili: - No i naprawdę mocno bił. Oczywiście, nie była to siła "Popka" i walczyliśmy w małych rękawicach, ale i tak bardziej odczułem jego ciosy niż "Wrzoda" [Marcin Wrzosek] czy Pałki ["Norman Parke"], a więc zawodowców.

Po porażce z "Don Kasjo", Murański szybko odbił się wygraną z Alanem Kwiecińskim, jednak później przegrał trzy walki z rzędu. Przegrał rewanż z Tańculą, starcie z emerytowanym zawodowcem Vaso Bakoceviciem, a ostatnio - w grudniu 2022 roku - poległ z Pawłem Bombą. Ta ostatnia porażka mocno go zabolała, bo Bomba przegrał dwie poprzednie swoje walki, padając po zaledwie pierwszym otrzymanym ciosie.

W dodatku na "Murana" wylał się ogromny hejt, bo choć walka była zakontraktowana na zasadach kickbokserskich, to Murański obalał rywala i często faulował. Po starciu tłumaczył się, że to wszystko było w ferworze walki, ale kibiców to nie obchodziło. W internecie zrównali go z błotem. Kilka tygodni później dochodziły głosy, że "Muran" mocno to przeżył. Mówiono o nim głównie w kontekście rzekomego zażywania narkotyków. 29-latek miał nawet znaleźć się na odwyku.

- Szkoda chłopaka. Ale mam nadzieję, że jego śmierć będzie przestrogą dla środowiska freakowego, a nawet całego showbiznesu. Żeby, ku**a, tyle nie ćpali. Żeby jednego wieczora nie mieszali psychotropów, sterydów i narkotyków. Obserwuję ten świat z bliska i wiem, co się dzieje. Sam potrafiłem się zabawić czy przehulać pół milina w kasynie, ale mam silny charakter, więc pewnego dnia powiedziałem sobie "stop" i przestałem. Ale nie wszyscy tak potrafią. Najgorsza jest ta towarzyska presja. Ktoś odmawia kreski, a później tylko słyszy: "Nie, no dawaj! Nie bądź leszczem, baw się z nami". Rozumiem, że można na chwilę się fajnie po tym poczuć, ale następnego dnia się żałuje. A ci, co nie żałują, prawdopodobnie idą po prostu na kolejny balet - mówi Sport.pl "Don Kasjo", a całą jego wypowiedź znajdziecie TUTAJ.

Mateusz Murański nierozerwalnie kojarzony był też ze swoim ojcem - Jackiem. Ten zasłynął z bardzo kontrowersyjnych, chamskich wypowiedzi w trakcie konferencji prasowych oraz freakowych gal. Murański senior stoczył nawet trzy walki dla federacji Fame MMA, jednak żadnej nie udało mu się wygrać.

- Koniec końców „Muran" sprawiał wrażenie poczciwego, ciepłego chłopaka. My się jakoś super nie znaliśmy na stopie prywatnej, ale słyszałem wiele podobnych opinii. Wydaje mi się, że to był dobry chłopak, którego zniszczyły freak fighty. W środku był wrażliwym kolesiem, ale przed kamerami musiał grać kozaka. Może czuł dużą presję ze strony ojca i nie chciał go zawieść? A już na pewno był od Pana Jacka zależny. Praktycznie się nie rozdzielali. Nie twierdzę, że to źle, że był blisko ojca, ale może po prostu Pan Jacek się świetnie odnalazł w specyficznym świecie freaków, a Mateusz nie był do tego stworzony i coś go w środku uwierało. Wszystkie dodatki mogły tylko spotęgować to uczucie - podsumowuje "Don Kasjo".

Mateusz Murański próbował też swoich sił w aktorstwie. 29-latek zaczął karierę w serialu "Lombard. Życie pod zastaw", a później zagrał nawet w nominowanym do Oscara filmie Jerzego Skolimowskiego "IO".

Jego szczegółową sylwetkę przeczytacie TU.