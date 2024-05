Mistrz świata zatrzymany. Rozbijał się autem za ponad 1 mln zł. I nadeszło najgorsze

Jermall Charlo (33-0, 22 KO) to jeden z najlepszych, a może i najlepszy obecnie bokser w wadze średniej. 33-latek od września 2015 do lutego 2017 roku był mistrzem świata IBF w wadze półśredniej. Następnie poszedł walczyć wagę wyżej. W czerwcu 2019 roku jednogłośnie na punkty pokonał Brandona Adamsa (24-3, 16 KO) i sięgnął po tytuł WBC w wadze średniej.

Jermall Charlo stracił pas mistrza świata wagi średniej

O ile w ringu Charlo radzi sobie wyśmienicie, o tyle poza nim bywa różnie. W sierpniu 2021 roku Jermall Charlo został aresztowany w związku z kradzieżą, jakiej miał się rzekomo dopuścić w połowie lipca w San Antonio. Z kolei we wrześniu 2021 roku pięściarz miał dokonać fizycznej napaści na jednego z członków swojej rodziny. Sprawa miała swój finał w sądzie.

W nocy z wtorku na środę Jermall Charlo znowu został oskarżony o złamanie prawa. W Teksasie został zatrzymany przez policję za prowadzenie swojego Lamborghini Urus pod wpływem alkoholu. Auto to SUV, który w ostatnich latach zyskał na popularności. W Polsce jego cena waha się w granicach do miliona do dwóch milionów złotych!

Policja postawiła mu zarzuty jazdy pod wpływem alkoholu, ucieczki przed policją i ucieczki z miejsca wypadku, w wyniku którego doszło do szkody o wartości ponad 200 dolarów. Ostatecznie Charlo wyszedł z aresztu za kaucją, która wynosiła 9500 dolarów, ale spotkała go inna sroga kara. Federacja WBC poinformowała o odebraniu 33-latkowi pasa mistrza świata federacji WBC. Nowym czempionem został Carlos Adames (23-1, 18 KO).

Ostatni raz w ringu Jermall Charlo był w listopadzie 2023 roku, gdy pokonał jednogłośnie na punkty Jose Benavideza Juniora (28-3-1, 19 KO). Ma także brata bliźniaka - Jermella Charlo (35-2-1, 19 KO), który był mistrzem WBC, WBA, WBO i IBF w wadze półśredniej.