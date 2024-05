Szpilka był na dnie. Jego partnerka chciała odejść. "Czułem się jak pet"

Artur Szpilka ma za sobą trzy walki po rozpoczęciu kariery w MMA. Na galach federacji KSW wygrał z Serhijem Radczenką i Mariuszem Pudzianowskim, a na High League pokonał Denisa Załęckiego. W nowej dla siebie formule "Szpila" nie ma więc sobie równych, ale w boksie znalazł swoich pogromców. Jedna z przegranych walk o mało nie sprowadziło go na same dno.

Wstrząsające wyznanie Artura Szpilki. "Nie mogłem sobie poradzić"

W trakcie kariery pięściarza Szpilka wygrał 27 pojedynków, ale pięć razy opuszczał ring pokonany. Jako pierwszy pokonał go Bryant Jennings w 2014 roku. Później dopiero dwa lata później "Szpila" przegrał z Deontayem Wilderem w walce o pas mistrza świata wagi ciężkiej przez bardzo ciężki nokaut. To jednak nie ta, a kolejna walka bolała pięściarza najbardziej.

Po długiej przerwie Szpilka wrócił do ringu na walkę z Adamem Kownackim i pomimo bycia zdecydowanym faworytem, przegrał przez techniczny nokaut w czwartej rundzie. Po tym starciu zawodnik z Wieliczki po prostu się załamał.

- Po Kownackim nie sięgałem po twarde narkotyki, ale pamiętam, w jakim byłem stanie. Czułem się zdeptany jako człowiek, jak pet. Ta porażka bolała mnie najbardziej w karierze. Byłem po walce o mistrzostwo świata z Deontayem Wilderem, miałem wielkie nadzieje, chciałem się odbudować i pobić Adama - wyznał Szpilka w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego".

Po dwóch porażkach z rzędu i po poważnym załamaniu "Szpila" sięgnął jednak po używki i długo nie mógł dojść do siebie. Z letargu wyrwało go ultimatum, które postawiła przed nim partnerka. - Po tamtej porażce z niczym nie mogłem sobie poradzić. Wracałem do domu, paliłem zioło, kładłem się spać. To trwało tygodniami, aż w końcu Kamila powiedziała, że albo coś ze sobą zrobię, albo ona odchodzi. Dobrze, że wtedy nie było kokainy - dodał Szpilka.

Na szczęście pięściarz podniósł się z mentalnego dołka, a później stoczył jeszcze sześć zawodowych walki. Od 2022 roku przebranżowił się na MMA i lada moment stoczy już czwarty pojedynek w tej formule. Teraz jego rywalem będzie Artur Wrzosek (4-0-0 MMA). Walka odbędzie się na gali XTB KSW 94 w sobotę 11 maja, która rozpocznie się po 20:00. Na wydarzeniu w trójmiejskiej Ergo Arenie zawalczą także Adrian Bartosiński i Andrzej Grzebyk o pas mistrzowski wagi półśredniej.