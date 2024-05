Gołota specjalnie dla nich przyleciał do Polski. Jasny apel. "To ostatnia szansa"

Andrzej Gołota jest jednym z najlepszych pięściarzy w historii polskiego boksu. Niewielu może się pochwalić licznymi sukcesami w organizacjach WBA czy IBF, a zwłaszcza brązowym medalem olimpijskim - który zdobył w Seulu w 1988 roku. Mało tego miał okazję zmierzyć się w ringu z takimi legendami jak m.in. Riddick Bowe, Lennox Lewis czy Mike Tyson. Ostatni pojedynek stoczył w 2013 roku, gdy po czterech latach przerwy zmierzył się z Przemysławem Saletą i zanotował trzecią porażkę z rzędu. Jego wcześniejszymi pogromcami byli Ray Austin oraz Tomasz Adamek.

Andrzej Gołota przyleciał do Polski. Miał konkretny powód

56-latek mieszka na co dzień w Chicago, gdzie prowadzi wspólnie z żoną Mariolą spokojne życie. Nie tak dawno informowaliśmy, ile konkretnie zarobił w ringu, gdyż mieszka w prawdziwych luksusach. Mimo to sam zauważa, że nie ma już tyle siły, co wcześniej. - Starość depcze mi po piętach - przekazał.

Gołota rzadko pojawia się w Polsce, a gdy faktycznie to robi, musi być jakiś konkretny powód. Był taki we wtorek, ponieważ przyleciał do Warszawy na organizowaną przez Polski Związek Bokserski oraz Fundację Polski Boks Olimpijski galę wręczenia stypendiów dla najzdolniejszych pięściarek i pięściarzy. - Patrząc na te dziewczyny i chłopaków przypominają mi się młode lata. Super, że ktoś to docenia i inwestuje w młodzież - powiedział w rozmowie z "Faktem".

Wyróżnionych zostało 50 sportowców, z czego większość to medaliści mistrzostw świata, ME czy MP w różnych kategoriach wagowych. - Pamiętam jak miałem 16 lat. Dostać wtedy dres kadry polski to był bajer niemożliwy, coś wspaniałego, w tym się chodziło na dyskoteki - zdradził Gołota.

Gołota zdradził powód, dlaczego polski boks wygląda tak słabo. "Tak mi się wydaje"

Legendarny pięściarz zwrócił się również bezpośrednio do "chłopaków". Wiemy już, że awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu wywalczyły: Julia Szeremeta, Aneta Rygielska i Elżbieta Wójcik, natomiast niedługo w zbliżających się kwalifikacjach w Tajlandii grono może się powiększyć. - Trzy dziewczyny lecą na igrzyska, nie jest źle. Chłopaki musicie walczyć, bo jest problem! To jest dla was ostatnia szansa - oznajmił.

Gołota sięgnął po medal IO 36 lat temu. Dlaczego zatem polskie pięściarstwo wygląda teraz tak słabo, że od 32 lat nie możemy przywieźć kolejnego medalu? - Szkoda, że każdy myśli o boksie, jako o sposobie zarobku, tak mi się wydaje. Dużo pięściarzy staje się zawodowcami. Nikt nie myśli o tym, żeby zdobywać medal po prostu dla medalu, dla kraju, dla siebie samego. Teraz jest inny poziom boksowania, inny poziom sportu. Zostaliśmy w tyle w takim razie, tak mi się wydaje - wyjaśnił dla Eurosportu.

Podkreślono, że sporo fanów było chętnych, by zrobić sobie zdjęcie z Gołotą, a ten nie odmówił żadnemu z nich. Następnie poszedł ze znajomymi na obiad i zamówił "duży talerz naleśników", po czym "ruszył w miasto". Rzekomo pozostanie w Warszawie przez kilka dni, a następnie wróci do Stanów Zjednoczonych.