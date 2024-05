O tych słowach Gortata będzie głośno! Wypalił bez wahania. "Co ten psycholog robi?"

Marcin Gortat jest jednym z najlepszych polskich koszykarzy w historii. W 2008 roku trafił do NBA, gdzie zadebiutował w barwach Orlando Magic. Rok później jako pierwszy Polak w historii awansował do finału najlepszej koszykarskiej ligi świata. Po odejściu z Orlando Magic występował również w Phoenix Suns, Washington Wizards i Los Angeles Clippers. Karierę zakończył w 2020 roku.

Marcin Gortat zaczął mówić o psychologach u młodych zawodników

Niedawno Gortat był gościem w podcaście byłego koszykarza Kamila Chanasa pod tytułem Strefa Chanasa. Poruszył w nim temat psychologów u młodych zawodników. I udzielił przy tym kontrowersyjnej wypowiedzi. Jego zdaniem w młodym wieku sportowcy nie potrzebują psychologów.

- Zawodnik młody 15,16 lat, próbuje wejść na jakiś wysoki etap w karierze i próbuje trenować koszykówkę, ma już psychologa, który z nim pracuje. Co ten psycholog z nim robi? Co on ma z nim robić? Ten chłopak ma 15 albo 18 lat. Psycholog jest potrzebny, gdy młody człowiek, który trenuje koszykówkę i dochodzą do tego wyniki, presja, zaczyna czytać media. Zaczyna czytać komentarze. To jest ten moment, gdy człowiek potrzebuje psychologa. Jeżeli nie masz psychologa, to nie czytaj social mediów - powiedział.

Następnie porównał obecne czasy ze swoimi, gdy nie było mediów społecznościowych. - Ty i ja wracając z treningów, wchodziliśmy do domu pograć na PlayStation albo obejrzeć coś w telewizji. Nie było mediów społecznościowych, nie czytaliśmy komentarzy - stwierdził. Następnie dodał, że ważną rolę w wychowaniu dziecka odgrywają rodzice.

Na tym temat psychologa się nie zakończył. Chanas zwrócił uwagę Gortatowi, że w obecnych czasach młodzieżowa drużyna Śląska Wrocław korzysta z usług psychologa. - Nie chcę być karany za to, co mówię, ponieważ wydaje mi się, że to nie jest jeszcze ten etap - odpowiedział. Były zawodnik NBA wprost stwierdził również, że psycholog może przydać się dopiero w późniejszym etapie kariery, gdy w grę wchodzą duże pieniądze, przeprowadzka zagranicę lub występy seniorskiej kadrze.

- Największym psychologiem przynajmniej u mnie w karierze i karierze chłopaków, których oglądałem, byli starsi koledzy, weterani. To są najważniejsi ludzie w twoim życiu koszykarskim. Psycholog nie ma pojęcia, jak grać w koszykówkę. Nie jest w stanie ci powiedzieć, co zrobić w danej sytuacji, ponieważ nigdy w tej sytuacji nie był. Nie rozumiem, dlaczego psycholog miałby już pracować z dzieckiem w wieku 14 czy 15 lat, oczywiście stricte sportowy psycholog - zakończył.