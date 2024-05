Świątek wprawiła świat w osłupienie. Kibice oszaleli. "Oszałamiająco piękna"

Iga Świątek znów udowodniła, że jest w kapitalnej formie. W sobotni wieczór stoczyła kolejny w karierze bój z Aryną Sabalenką, który zakończył się jej zwycięstwem 7:5, 4:6, 7:6(7). Polka sięgnęła po pierwsze w karierze trofeum WTA Madryt 1000 Open, a dosłownie chwilę później poleciała do Rzymu, gdzie będzie rywalizowała w najbliższych dniach.

Okazuje się, że jeszcze przed turniejem w Stuttgarcie 22-latka wzięła udział w sesji zdjęciowej dla miesięcznika "Elle". Świątek została sfotografowana w zupełnie innej odsłonie niż ta, w której oglądamy ją na co dzień. Pozowała w eleganckich sukienkach i biżuterii. Jej zdjęcia zrobiły furorę w mediach społecznościowych.

"Proszono nas byśmy nie zdradzali, gdzie ukażą się zdjęcia, które znów zrobią furorę. A są świetne." - pisał Żelisław Żyżyński, który zdradził, że ekipa Canal+ Sport wiedziała o sesji Igi Świątek już w trakcie wspomnianych zawodów w Stuttgarcie. Podobną opinię o eleganckich zdjęciach tenisistki wyrazili fani na X oraz Instagramie.

"Chyba pierwsza polska sportsmenka, która ma takie przepiękne sesje zdjęciowe", "Wspaniałe ujęcia. Jestem zachwycona wyborem Igi na czerwcową okładkę! Nie kwestionując jest jedną z największych inspiracji dla współczesnych kobiet!", Piękna okładka. Iga Świątek jest wspaniałą zawodniczką." - czytamy pod oficjalnym postem polskiego magazynu.

Kreacje Świątek docenili również zagraniczni internauci. "Nie jestem fanem, ale zawsze mówiłem, że ta dziewczyna jest wspaniałą modelką i gdyby nie grała w tenisa, powinna robić karierę w modelingu", "Oszałamiająco piękna", "Bóg jest kobietą", "Jaka ona jest taka ładna, nie mogę", "Wygląda naprawdę świetnie" - komentowali na X. I trudno nie zgodzić się z takimi opiniami. Rzadko kiedy mamy okazję widzieć Igę Świątek w tak eleganckich kompozycjach. Sama zawodniczka udzieliła również wywiadu miesięcznikowi, w którym poruszyła wątek swojego stylu.

- Teraz jestem bardziej otwarta, doceniam, kiedy mogę się ubrać elegancko, czuć się kobieco i atrakcyjnie. Miło jest widzieć, że się ładnie wygląda. Próżnie? Raczej pozytywnie. Na co dzień noszę stroje sportowe, więc to naprawdę świetna odmiana. W domu rodzinnym nauczyłyśmy się wielu fantastycznych rzeczy, ale nie byłyśmy motywowane do szczególnego dbania o styl. Dlatego później musiałam nadrobić i bardzo się cieszę, że to zrobiłam - podkreślała cytowana przez Przegląd Sportowy Onet.

Ze wstępnego terminarzu wynika, że Iga Świątek pierwszy mecz w Rzymie rozegra w czwartek 9 maja. Jej rywalką będzie Caroline Dolehide (WTA 54.) lub któraś z tenisistek biorących udział w kwalifikacjach.