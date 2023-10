PRIME MMA 6. Wyniki na żywo. Don Kasjo - Tyburski, Murański - Stary Wiewiór

Po 3,5 miesiącach przerwy wraca Prime MMA! Szósta gala tej organizacji odbywa się w sobotę 21 października w Toruniu. Walkami wieczoru będą pojedynki Kasjusz "Don Kasjo" Życiński vs. Paweł "Księżniczka" Tyburski oraz Jacek "Muran" Murański vs. Maciej "Stary Wiewiór" Wiewiórka (co-main event). Do tego zaplanowane jest także starcie z jednoczesnym udziałem aż czterech fighterów!

