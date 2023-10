Gdzie oglądać dziś Prime MMA 6? Ile kosztuje PPV? [TRANSMISJA NA ŻYWO, KARTA WALK]

Prime Show MMA to jedna z najpopularniejszych polskich federacji organizujących gale freak fightowe. Jej największą gwiazdą jest Kasjusz "Don Kasjo" Życiński. Zawodnik wystąpił przed trzema miesiącami we Wrocławiu, gdzie dość niespodziewanie przegrał przez TKO w trzeciej rundzie z Dominikiem Zadorą. Jednak już w najbliższą sobotę będzie miał okazję do powrotu na zwycięską ścieżkę. Tego dnia odbędzie się Prime Show MMA 6.

Kiedy Prime Show MMA 6? Kto zawalczy?

Szósta edycja gali Prime Show MMA odbędzie się w Toruniu. Nic dziwnego, że w walce wieczoru zobaczymy wspomnianego Życińskiego. Tym razem jednak jego rywalem będzie Paweł "Księżniczka" Tyburski. Panowie zawalczą w formule boksu w małych rękawicach. Trudno będzie wskazać faworyta tego pojedynku, choć eksperci, jak i bukmacherzy nieco większe szanse dają Tyburskiemu.

Ciekawie zapowiada się również co-main event Prime Show MMA 6. W jego trakcie dojdzie do pojedynku Jacka Murańskiego z Maciejem Wiewiórką. Zawodnicy zmierzą się jednak na innych zasadach niż Życiński czy Tyburski - zawalczą w formule K1. Poza tym odbędzie się kilka potyczek na zasadach MMA. W takim starciu zaprezentują się, chociażby Damian "The Karpi" Kasprzak i Ronaldo "Czarny Polak" Miranda.

Na gali Prime Show MMA 6 dojdzie też do historycznej walki. W oktagonie pojawi się na raz aż czterech zawodników, a pojedynek odbędzie się w formule dwóch na dwóch. Tym samym Dawid Ambroziak i Dominik Skowyra zmierzą się z Grzegorzem Głuszczem oraz Alexandrem "TheBestią" Kiranem. Federacja przybliżyła też nieco zasady, na jakich odbędzie się walka. "Jedynym sposobem na eliminację zawodnika jest nokaut, poddanie lub przerwanie przez sędziego. Walka nie zakończy się na punkty. Dogrywka: Jeżeli w walce pozostanie dwóch zawodników z przeciwnych drużyn, kontynuują oni walkę w formule no limit" - informowało Prime Show MMA w mediach społecznościowych.

Karta walk gali Prime Show MMA 6:

Kasjusz "Don Kasjo" Życiński vs. Paweł "Księżniczka" Tyburski (walka wieczoru)

Jacek "Muran" Murański vs. Maciej "Stary Wiewiór" Wiewiórka (co-main event)

Mateusz "Tarzan" Leśniak vs. Adam Soroko

Maciej Rataj vs. Damian "Dzik" Graf

Grzegorz "Szuli" Szulakowski vs. Rafał Jackiewicz

Michał "Bagieta" Gorzelańczyk vs. Tomasz Olejnik

Patrycja Izydorczyk vs. Aleksandra "Ms. Danielka" Daniel

Dominik Skowyra i Dawid "Ambro" Ambroziak vs. Alex "TheBestia" Kiran i Grzegorz "Hellboy" Głuszcz

Damian "The Karpi" Kasprzak vs. Ronaldo "Czarny Polak" Miranda

Kacper "Polish Machine" Miklasz vs. Artur "Głuchy" Głuchowski

Erwin Burzyński vs. Mateusz "Mister Matii" Górski.

Galę Prime Show MMA 6 zaplanowano na sobotę 21 października. Początek o godzinie 20:00. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna wyłącznie w internecie po wykupieniu usługi PPV (Pay Per View) na stronie primemma.tv. Za podstawowy pakiet należy zapłacić 34,99 zł, natomiast za wersję Premium, która zapewnia lepszą jakość transmisji oraz dostęp do materiałów dodatkowych - 39,99 zł.