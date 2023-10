Soroko poszedł na całość. Zero kalkulacji. Ależ walka na Prime MMA 6

Obaj zawodnicy nie mają większego doświadczenia. Mateusz "Tarzan" Leśniak, znany też z udziału w programie telewizyjnym "Królowe Życia" dwie ostatnie walki przegrał. Jego bilans w karierze to: dwa zwycięstwa, tyle samo porażek i jedna walka zakończyła się wynikiem no contest. Adam Soroko to mniej doświadczony zawodnik, który ma tylko jedno wygrane starcie w MMA i jedną porażkę w kick boxingu. W listopadzie ubiegłego roku podczas Prime Show MMA 4 pokonał Damiana Zduńczyka.

Prime MMA 6. Efektowna pierwsza runda i wygrana Tarzana

Pierwsza runda tego pojedynku stała na bardzo wysokim poziomie i trudno było spodziewać się takiego przebiegu. Soroko zaczął walkę od mocnego ataku, ale Tarzan błyskawicznie go obalił. Po jednym ze wznowień Soroka poszedł na całość i starał się zaskoczyć rywala. Od razu zaatakował, jednak nadział się na cios rywala i się przewrócił. Po chwili Tarzan mocno atakował rywala z góry i sędzia przerwał walkę.

- Poświęciłem się w 100 procentach. Ta walka miała być przykładem na to, że bez względu z kim walczycie, nie można się poddawać. Rywal pokazał serce do walki. To jest twardy sk... - powiedział Tarzan po walce.

Wyniki walk - karta główna:

Kasjusz "Don Kasjo" Życiński vs. Paweł "Księżniczka" Tyburski – boks, małe rękawice - Tyburski wygrał przez TKO w II rundzie,

Jacek "Muran" Murański vs. Maciej "Stary Wiewiór" Wiewiórka – K-1, małe rękawice - Murański wygrał przez TKO w I rundzie,

Mateusz "Tarzan" Leśniak vs. Adam Soroko - Leśniak wygrał przez TKO w I rundzie,

Dominik Skowyra i Dawid "Ambro" Ambroziak vs Grzegorz "Hellboy" Głuszcz i Alex "Thebestia" Kiran - Skowyra i Ambroziak wygrali

Michał "Bagieta" Gorzelańczyk vs. Tomasz Olejnik - Gorzelańczyk wygrał przez TKO w I rundzie,

Grzegorz "Szuli" Szulakowski vs. Rafał Jackiewicz – boks, małe rękawice - Szulakowski wygrał przez jednomyślną decyzję sędziów,

Damian "Dzik" Graf vs. Maciej Rataj – boks, małe rękawice - Graf wygral przez TKO w I rundzie

Patrycja Izydorczyk vs. Aleksandra "Ms. Danielka" Daniel – K-1, małe rękawice - Daniel wygrała w II rundzie przez TKO,

Damian "The Karpi" Kasprzak vs. Ronaldo "Czarny Polak" Miranda - Kasprzak wygrał w I rundzie przez TKO.

Karta wstępna: