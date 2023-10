50 sekund i koniec. Skandal na Prime MMA 6. "To wina tej k...."

Maciej Rataj już na poniedziałkowej konferencji miał pierwsze starcie. Wówczas doszło do rękoczynów między nim a Grzegorzem "Hellboyem" Głuszczem. - "Hellboy" rzucił się na Rataja i błyskawicznie go obalił. Ochrona po kilku chwilach dotarła do zawodników i rozdzieliła ich. Jednakże, kiedy Maciej podniósł się z podłogi, okazało się, że ma skręconą kostkę - pisał Fakt.pl.

Rime MMA 6. Walka trwała tylko 50 sekund

Występ Macieja Rataja praktycznie do ostatniej chwili stał pod znakiem zapytania. Ostatecznie zawodnik był w stanie walczyć z Damianem "Dzikiem" Grafem, uczestnikiem 10. edycji reality show Warsaw Shore. Graf przystępował do walki w roli debiutanta. Rataj nie miał dotychczas korzystnego bilansu w sportach walki. W formule MMA wygrał tylko raz w czterech walkach.

Sobotnia walka trwała zaledwie 50 sekund. "Dzik" od początku zaatakował rywala przy siatce, zadał kilka mocnym ciosów. Rataj był liczony i po chwili poddał walkę. Pokazywał, że jego noga nie pozwoliła mu na walkę.

- Chciałem dobrze, ale to wina tej k...., która mnie zaatakowała. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze powalczymy - powiedział Rataj po walce, a kibice z trybuny odpowiedzili gwizdami.

Walki - karta główna:

Kasjusz "Don Kasjo" Życiński vs. Paweł "Księżniczka" Tyburski – boks, małe rękawice

Jacek "Muran" Murański vs. Maciej "Stary Wiewiór" Wiewiórka – K-1, małe rękawice

Mateusz "Tarzan" Leśniak vs. Adam Soroko

Michał "Bagieta" Gorzelańczyk vs. Hubert "Protipper" Bąk

Dominik Skowyra vs. Alex "Thebestia" Kiran

Dawid "Ambro" Ambroziak vs. Grzegorz "Hellboy" Głuszcz

Grzegorz "Szuli" Szulakowski vs. Rafał Jackiewicz – boks, małe rękawice

Damian "Dzik" Graf vs. Maciej Rataj – boks, małe rękawice - Graf wygrał w I rundzie przez TKO,

Patrycja Izydorczyk vs. Aleksandra "Ms. Danielka" Daniel – K-1, małe rękawice - Daniel wygrała w II rundzie przez TKO,

Damian "The Karpi" Kasprzak vs. Ronaldo "Czarny Polak" Miranda - Kasprzak wygrał w I rundzie przez TKO.

Karta wstępna: